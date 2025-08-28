Extinguen un incendio con varios focos en campos abandonados de Ontinyent

Un nuevo conato de incendio en una zona de interior. Una situación que pudo haber ido a mayores -y generar una catástrofe- pero que se solucionó por la rápida actuación de los bomberos y la Policía Local de Ontinyent. Los primeros avisos se recibieron sobre las 16:45, cuando el 112 alertó sobre la existencia de un incendio con varios focos en la zona del Camí del Llombo de Ontinyent. Así, desde el Consorci de Bombers confirman que movilizaron una dotación del parque de Ontinyent, un coordinador forestal y una unidad de bomberos forestales de la GVA.

"Se trataba de un incendio de matorrales donde se vio afectada la vegetación. Los bomberos realizaron los trabajos de extinción y terminaron sus servicios sobre las 18:08 h", explican las mismas fuentes.

Los focos se registraron en campos abandonados del Camí del Llombo, en Ontinyent. / Levante-EMV

Antes, varias patrullas de la Policía Local se personaron en el lugar de los hechos, cortando la circulación de vehículos por precaución. Los agentes colaboraron con los bomberos. De hecho, utilizaron dos extintores para intentar frenar el avance de las llamas hasta la llegada de los bomberos.

Está siendo un verano de gran peligro por los incendios, tanto en la geografía valenciana como en territorio nacional. En Xàtiva, por ejemplo, se registraron dos avisos diferentes en días de Fira. Y en Barxeta también hubo siniestros durante el mes de julio.