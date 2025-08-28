Fallece Julio Martín Tomás, dueño de la histórica churerría del Mercat de Xàtiva
El difunto, de 91 años, será enterrado mañana viernes tras un acto en el Tanatorio Servisa
Xàtiva despide a Julio Martín Tomás, fallecido a los 91 años de edad. El difunto era muy conocido en la ciudad porque durante años regentó la Churrería de la Plaça del Mercat, un lugar emblemático del enclave del casco histórico de Xàtiva y al que acudían vecinos y visitantes durante los años en los que estuvo abierto el negocio. Julio estuvo al frente del establecimiento hasta su jubilación. El fallecido era suegro de Javier García Paños, quien fue durante años el presidente de la Junta Local Fallera de Xàtiva, y conocido por las innumerables iniciativas solidarias y sociales que impulsa en la ciudad a través de la Associació Esportiva Murta.
El funeral de Julio Martín Tomás será este viernes a las 11 horas en la capilla del Tanatorio Servisa de Xàtiva, en una ceremonia íntima.
