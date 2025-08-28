Restauran la fachada este del edificio histórico de los juzgados de Ontinyent

Las obras de rehabilitación del edificio histórico de los juzgados de Ontinyent, situado en la calle Conde de Torrefiel, "continúan avanzando a buen ritmo", según apuntan fuentes del Ayuntamiento de la capital de la Vall d'Albaida. Así, exponen que la intervención de la Consellería de Justicia, que empezó la pasada primavera después de ocho años de espera, "ya ha permitido completar la restauración de la fachada sur y recientemente también la de la fachada este, que vuelve a mostrar la estética original con que fue concebida en 1924". "En los próximos días se iniciará la intervención en las fachadas norte y oeste, con la previsión de culminar en los próximos meses una actuación largamente reivindicada", prosiguen desde el Ayuntamiento.

El regidor de Territorio y Patrimonio del Ayuntamiento de Ontinyent, Óscar Borrell, explicaba que “es muy importante que el edificio de los juzgados vaya recuperando su aspecto original. Estamos ante un proyecto que estuvo en los cajones del anterior gobierno autonómico del Botànic durante años, y que no vio la luz hasta esta legislatura. Recuperar el patrimonio y los edificios monumentales de la ciudad es una prioridad y este es un buen ejemplo del camino que queremos seguir”.

El edificio judicial, conocido como “Casa Delgado Molina”, es una de las obras más representativas del arquitecto Víctor Gosálvez Gómez. Con más de un siglo de historia, está catalogado como Bien de Protección Parcial por el Ayuntamiento, lo cual obliga a actuar con criterios de restauración y conservación muy rigurosos. El proyecto, impulsado por la Consellería de Justicia y Administración Pública con una inversión de 158.752 euros, alcanza un total de 793 metros cuadrados de fachadas y cubiertas. El objetivo es consolidar los elementos estructurales y ornamentales y reconstruir aquellos que presentaban un estado de deterioro avanzado, sin afectar la funcionalidad del edificio. Al inmueble se encuentran actualmente los archivos de los enjuiciados n.º 1 y 3, las oficinas del enjuiciado n.º 1 (Civil y Penal), el Decanato, la Sala de Vistas y espacios destinados a procuradores y abogados.

El Palacio de Justicia, más cerca

A su vez, desde el Ayuntamiento también explicaron ayer que "paralelamente, Ontinyent también está más cerca de ver hecho realidad el nuevo Palacio de Justicia". El regidor Óscar Borrell ha comentado que “está avanzando el proceso de adjudicación de las obras del nuevo Palacio de Justicia, otro proyecto que no estuvo licitado en la etapa del anterior gobierno autonómico y que ahora por fin está avanzando. En breve se hará pública la propuesta de adjudicación y esto supondrá un paso definitivo para una infraestructura clave para el futuro de la ciudad y para mejorar el servicio público de justicia”.

El concurso público para la ejecución del nuevo edificio, con un presupuesto máximo de 11,2 millones de euros y un plazo de ejecución previsto de 18 meses, ha despertado el interés de 22 empresas de toda España, entre las cuales figuran algunas de las más reconocidas en el sector de la obra pública. El edificio se levantará en la antigua fábrica de Bernabeu, en el barrio del Llombo, a tan solo 450 metros de la sede judicial actual. Con una superficie construida superior a los 4.000 m², el proyecto contempla dos plantas y sótano, cuatro fachadas y aparcamiento.

El nuevo Palacio de Justicia unificará las actuales sedes judiciales dispersas y concentrará en un único espacio cinco juzgados y tres salas de vistas, además del Servicio Común Procesal, Fiscalía y Registro Civil. También dispondrá de espacios para colegios profesionales, clínica médico-forense, Unidad de Valoración Forense Integral, Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito, equipo psicosocial y sala amable, garantizando unas instalaciones modernas, funcionales y adaptadas a las necesidades actuales de la ciudadanía.