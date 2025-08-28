El Genovés presenta la tercera edición del ciclo de conferencias sobre salud
La iniciativa "El Genovés és salut" tendrá lugar entre octubre y mayo en el salón de plenos del ayuntamiento y contará con profesionales del Departamento Xàtiva-Ontinyent
El Genovés ha presentado esta semana la tercera edición de "El Genovés és salut" a cargo del concejal de Sanidad, Julián García del Caño. La iniciativa programa un ciclo de conferencias relacionadas con la salud que tendrán lugar en el salón de plenos del ayuntamiento entre los meses de octubre y mayo. Para la programación de este curso se han tenido en cuenta las opiniones de los asistentes a las charlas de la edición anterior, según explican desde el consistorio, que remarca que "se trata de problemas importantes y frecuentes y en los que la prevención es el punto principal del manejo de estas patologías".
Todas las ponencias serán llevadas a cabo por profesionales de reconocido prestigio del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent. Se impartirán charlas acerca del cáncer de colon, cáncer de útero, fracturas de cadera, infarto, depresión y de la enfermedad inflamatoria intestinal. También se realizará una conferencia sobre la erradicación de la poliomielitis y otra sobre primeros auxilios.
Desde la concejalía de Sanidad del Genovés han invitado a todas las personas interesadas a que asistan a dichas charlas, esperando tener la misma aceptación que en las dos ediciones posteriores.
