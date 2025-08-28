La Mancomunidad de La Canal extenderá en 2026 el sistema puerta a puerta a los siete pueblos mancomunados

La Mancomunidad de La Canal de Navarrés implantará a principios de 2026 el sistema de recogida de basura puerta a puerta en las siete localidades agrupadas en el organismo supramunicipal. La entidad está ultimando el proceso de adjudicación del contrato y una vez adjudicado comenzará una campaña de sensibilización para que el vecindario de la comarca se adapte al nuevo sistema.

La presidenta de la mancomunidad, Núria Mengual, afirma que “una vez se adjudique el contrato iniciaremos la campaña de concienciación, ya que cambiamos completamente de modelo y la ciudadanía tiene que adaptarse a ello”. Mengual señala que “esperamos que en diciembre de 2025 o enero de 2026 esté el sistema implantado” y afirma que esa implantación será simultánea en las siete localidades. “Se implantará en todos los pueblos a la vez. El día que comience el puerta a puerta lo hará en las siete localidades”, avanzaba la presidenta. Los siete pueblos mancomunados son Quesa, Bicorp, Navarrés, Anna, Chella, Bolbaite y Estubeny (esta localidad pertenece administrativamente a la Costera, pero se enmarca en la Canal para diversas gestiones). Mengual explica que la mancomunidad está trabajando también en la organización del sistema de recogida puerta a puerta en cada municipio, “cada pueblo funciona de una manera a nivel de gestión de residuos y la empresa que se adjudique el contrato llevará a cabo una planificación de diferente manera para cada pueblo”. La también alcaldesa de Bicorp confía en que la ciudadanía se adapte al nuevo sistema y apunta la facilidad del vecindario para acostumbrarse a ello señalando que “hace 20 años en estos pueblos el sistema de recogida era puerta a puerta. La gente sacaba la basura a la puerta de casa, cada día el residuo que tocaba. La gente mayor, por ejemplo, separa los residuos orgánicos porque tiene el hábito de entonces”.

A la espera de que se implante el sistema de recogida de residuos puerta a puerta, algunos municipios han comenzado las campañas de sensibilización con sus vecinos. Es el caso de Quesa, que ha lanzado una campaña de participación ciudadana con una encuesta que busca implicar al vecindario en el futuro sistema y recabar ideas y sugerencias al respecto.

La encuesta ciudadana pregunta a los vecinos y vecinas de Quesa sobre la separación de residuos, si la realizan habitualmente, qué tipo de residuos separan, si consideran que la información al respecto es clara, las dificultades que encuentran para llevar a cabo la separación correcta de residuos. También pregunta a la ciudadanía acerca del plan local de gestión de residuos, si lo conocen, si han utilizado el ecoparque o los puntos de recogida especiales. Además, pide que califiquen el servicio actual de recogida de residuos y pregunta sobre los conocimientos que tienen del sistema puerta a puerta: cuando se recogen los distintos tipos de residuos, qué ventajas o inconvenientes le ven y que expongan sugerencias o ideas sobre el futuro sistema, para que funcione mejor y sea más fácil para el vecindario.

El alcalde de Quesa, Rafael Bas, destaca los beneficios del sistema puerta a puerta, tanto económicos, como medioambientales y para el cumplimiento de las exigencias europeas en materia de reciclaje. “La gente no recicla, los contenedores actuales no se utilizan correctamente y con el puerta a puerta será más efectivo”, apunta Bas, que también expone las facilidades que ofrece un municipio pequeño frente a una gran ciudad en la implantación de este sistema. El primer edil de Quesa explica que la normativa europea marca unos porcentajes de reciclaje que hay que cumplir y “tenemos que buscar una solución para llegar a esos porcentajes, para cumplir la ley. El sistema puerta a puerta es más efectivo en este sentido, porque se recoge la basura separada, por residuos, según el día. Con ello es más fácil aumentar los porcentajes de reciclaje para alcanzar los exigidos”, manifiesta. Bas también expone los beneficios económicos, “cuánto más reciclemos, más separemos la basura, menos pagaremos. Es beneficioso para todos”.

Rafael Bas reconoce que la implantación del sistema de recogida puerta a puerta pueda generar reticencias en la ciudadanía al principio, por ello destaca las campañas de sensibilización, para concienciar al vecindario. “Al principio puede que haya reticencias, porque hay que acostumbrarse a su funcionamiento, pero después será fácil. Y las repercusiones serán positivas”, asegura el alcalde de Quesa.

Enguera también implantará el sistema de recogida de basura puerta a puerta, pero en su caso bajo el amparo de la Mancomunitat de la Costera-Canal, en la que está integrada.