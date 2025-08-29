Más de 20.000 personas recorren cada verano el río Fraile en Bicorp

Más de 20.000 personas recorren cada verano el paraje natural del río Fraile en Bicorp. Así lo confirman las cifras aportadas por el Ayuntamiento de la localidad de la Canal de Navarrés, que atestiguan que más de 18.000 usuarios pasaron por el parking habilitado por el consistorio en 2024 y este año el conteo ya va por 16.500: «Y eso que cerramos varios días las pistas forestales por prevención. Además, hay otras formas de acceder a la zona que no controlamos. Yo creo que más de 20.000 es un número acertado», expuso ayer la alcaldesa Nuria Mengual tras consultada por Levante-EMV.

La primera edil confirmó que la zona de aparcamiento se cerrará el 15 de septiembre:«Son muchas las personas que vienen. Hemos visto días de varios autobuses. Caben 250 coches y se llena». A su vez, quiso dejar claro que el visitante del río Fraile ha de ser consciente de los peligros de la zona: «He visto anuncios en los que hablan de parque acuático y no es así, como mucho es un paraje natural acuático. Hay que ir bien equipado y estar informado. No es un parque de atracciones», comentó Nuria Mengual. El pasado 13 de agosto, la alcaldesa decidió cerrar las pistas forestales por precaución. Y un día después se registró un incendio:«Vimos como estaba el tema, lo que había pasado en Teresa y que caían rayos y quisimos ser prudentes. Me crucé con el teniente de alcalde y hablamos, me dijo de cerrar el parking. Yo decidí dar un paso más y cerrar las pistas forestales. Menos mal, acertamos, ya que el 14 hubo un incendio y al no haber nadie todo fue más fácil. El día 15 la Generalitat cerró los parques naturales, en este caso fue un poco a remolque», detalló.

Visitantes en el río Fraile a su paso por Bicorp, en una imagen captada durante esta semana. / Levante-EMV

Campaña de sensibilización

La alcaldesa de Bicorp también explicó que este año «se han redoblado esfuerzos» para informar a los visitantes que acuden al río Fraile. Así, un equipo de seis voluntarios asesora en el parking y reparte trípticos explicativos. Y dos guardias de seguridad han estado los fines de semana.

«Dispusimos una partida propia de 5.000 euros, que hemos complementado con una subvención de 3.000 euros por parte de la Generalitat. Hemos informado a la gente. Han de saber que vienen a mitad de la montaña, a una zona que está a diez kilómetros del pueblo y no tiene cobertura. Hemos querido hacer pedagogía», explicó la alcaldesa.

Y parece que «la jugada» le ha salido bien: «Este año han habido menos rescates y también se han coordinado muchos menos dispositivos para encontrar a gente perdida. Quiero pensar que nuestro objetivo de hacer pedagogía sobre el paraje ha ayudado».

Por último, Mengual confirmó que el consistorio espera desde 2022 la declaración como paraje natural municipal: «El último requerimiento llegó en mayo, pero no sabemos nada más. Es algo esencial. Nos daría herramientas como la capacidad de poner aforo y nos daría acceso a líneas de subvención que nos permitirían actuar de forma decidida».