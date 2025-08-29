Abandonan a otras tres crías de gato frente a una colonia en Ontinyent

Es una situación que se repite año tras año, pero que durante el presente verano se ha recrudecido. El abandono de crías de gatos frente a colonias reguladas o instalaciones de protectoras se ha multiplicado. Aunque también se denuncian episodios similares en contenedores u otros rincones de las ciudades. La crueldad frente a los animales, a veces, no tiene límites. Pese a las advertencias de expertos y cuidadoras voluntarias sobre la necesidad de realizar esterilizaciones a las mascotas, los casos de dueños sin conciencia que dejan a su suerte a animales recién nacidos se repiten. Aunque la ley de Bienestar Animal castiga estos episodios, de momento no se conseguido pararlos.

Así ocurrió ayer -jueves 28 de agosto- frente a una colonia ubicada en el extrarradio de Ontinyent. Una de las cuidadoras que gestiona el grupo controlado acudió al lugar y se encontró una escena que llama a la reflexión: "Eran tres gatitos, muy jóvenes, quizás de días. Los habían dejado abandonados. No pudimos hacer nada por ellos, estaban como hinchados, quizás por el calor. Es una desgracia", comenta a Levante-EMV, aunque prefiere mantener el anonimato.

Y es una situación bastante generalizada: "Yo cuento 22 gatos, entre crías y adultos, encontrados por mí misma este verano. Una gata me ha parido tres gatitos hace nada, ya que no he conseguido cogerla para esterilizarla antes. He pagado la esterilización posterior de mi bolsillo, aunque es de una colonia censada. Algunos de los animales han conseguido adaptarse a las colonias, otros no. Rezamos para que no aparezcan más", explica otra gestora de una colonia.

"Es una situación muy difícil. Yo, personalmente, estoy yendo a dos psicólogos porque no puedo más. Sé que sufro lo que se conoce como síndrome de la fatiga por compasión. Ves que no puedes ayudarlos a todos, es demasiado", apostilla la voluntaria consultada, mientras recuerda el caso de un bebe atropellado que recogió hace días: "Y es algo que se repite, que cada verano pasa mucho. Tenemos miedo, algunas voluntarias ya no salimos a caminar por la noche, ya no podemos más. Nos llamamos unas a otras llorando. Es desesperante, la verdad", apostilla.