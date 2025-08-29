El arzobispo preside la fiesta patronal del Cristo de la Fe en Quatretonda, su pueblo natal

El arzobispo de València, monseñor Enrique Benavent, presidirá este domingo, 31 de agosto, en Quatretonda, su pueblo natal, la fiesta patronal del Santísimo Cristo de la Fe, y participará en todos los actos programados, tanto la misa mayor, por la mañana, como la ofrenda de alimentos y la procesión, por la tarde.

Las fiestas patronales en Quatretonda “están dedicadas a la Mare de Déu del Roser, que es la patrona de las festeras, el primer día; al Cristo de la Fe, que es la de mayor devoción en el pueblo, el segundo día, el principal de todos; a la Divina Aurora, patrona de los festeros, este lunes; y a San José, el martes, que tiene una ermita dedicada, el cuarto día”, ha explicado el párroco de la población, Vicente Espasa.

La jornada festiva comenzará el domingo con una “despertà” ofrecida por la Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe y un volteo de campanas anunciando la fiesta. El Arzobispo presidirá la misa mayor, a las 12 horas, en la parroquia de los Santos Juanes, y por la tarde tomará parte en la ofrenda de alimentos, a las 20 horas, y en la procesión con la imagen del Cristo de la Fe, a las 21 horas, explican desde el área de Comunicación de la Archidiócesis de València.

Respecto a la ofrenda, “antes los devotos traían flores, pero en pocos días se marchitaban y decidimos que fuera un acto de solidaridad y caridad cristiana, y por eso se recogen alimentos que llevamos después al hogar de acogida regido en Palma de Gandia por los franciscanos”.