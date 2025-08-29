Llutxent reformará el colegio de más de 40 años para resolver los problemas de funcionalidad

El CEIP Ausiàs March será objeto de una reforma integral en un edificio educativo con más de 40 años de antigüedad y en el urge una intervención de gran calado para adaptar el colegio a las nuevas necesidades educativas y resolver los problemas de funcionalidad y seguridad que presentan las actuales instalaciones. La obra contempla la adecuación de los edificios de infantil y primaria, así como el resto de instalaciones como el comedor y las pistas deportivas. La intervención, que acaba de ser licitada por 2.592.339 euros (las empresas pueden presentar ofertas hasta el 22 de septiembre), tendrá un plazo de ejecución de un año. La inversión está incluida en el Pla Edificant de la Conselleria d’Educació.

Entrada al colegio de Llutxent en una imagen desde el interior. / Levante-EMV

La alcaldesa de Llutxent, Xaro Boscà, expone la necesidad de la obra. “Es una actuación muy esperada y muy necesaria. El colegio es una instalación de primera necesidad y el actual presenta diversas deficiencias que precisan de una intervención. En 2023 se actuó en las cubiertas, porque urgía, pero el colegio precisa ahora de una reforma integral que actúe en todo el recinto”, remarca la primera edil.

La memoria del proyecto evidencia la necesidad de la reforma planteada, exponiendo que “el estado actual del colegio es preocupante dado su deterioro y las condiciones de uso están afectadas de forma proporcional según su antigüedad”. El documento expone que el bloque de primaria presenta varias deficiencias. En este edificio, que alberga en la planta baja las zonas de secretaría, dirección, administración y profesorado, y en la primera planta las aulas de primaria, “se aprecian deficiencias y lesiones sobre todo en el interior de la edificación que afectan a la funcionalidad, confort y al mismo tiempo al ahorro energético”. El edificio de infantil, por su parte, presenta problemas en los baños, que no cumplirían las exigencias actuales.

Una estancia del colegio de Llutxent con azulejos de la pared desprendidos. / Levante-EMV

Para solucionar estas deficiencias, la obra contempla la reparación de las patologías y defectos existentes, así como la sustitución de la carpintería exterior, el pavimento de terrazo también será sustituido, se colocarán falsos techos y se renovará la iluminación para mejorar la eficiencia y el ahorro energético del colegio. En el edificio de infantil se construirá un módulo de aseo nuevo para las aulas y se ejecutarán vidrieras en dos de las clases para cumplir la exigencia respecto a la visualización de los baños. El colegio también dispone de pistas deportivas multifuncionales exteriores, zonas de juegos infantiles y espacios ajardinados, que también serán adecuados.

Una aula del CEIP Ausiàs March de Llutxent. / Levante-EMV

La ejecución de las obras previstas en el CEIP Ausiàs March de Llutxent contempla una duración de un año y mientras duren los trabajos los alumnos serán reubicados en aulas prefabricadas que se instalarán. La alcaldesa explica que inicialmente no se había contemplado la instalación de barracones para alojar al alumnado, ya que se contemplaba actuar primero en un edificio, trasladando los alumnos al otro, y después a la inversa. “Pero inspección educativa aconsejó la instalación de prefabricadas. Ya hemos hecho la petición para solicitarlas”, avanzaba Boscà.

Primera licitación desierta

La reforma del colegio de Llutxent ya fue licitada, pero el concurso quedó desierto y el ayuntamiento actualizó el proyecto y los precios para atraer a los licitantes. “La primera licitación quedó desierta y con la conselleria ajustamos y actualizamos los precios, tras encarecerse las materias primas. También modificamos algunos puntos de las prescripciones técnicas que habían motivado que no optaran empresas. Ahora, con el visto bueno de la conselleria, se han actualizado los precios para que el proyecto salga adelante”, manifiesta la alcaldesa. Xaro Boscà afirma que “con los ajustes realizados esperamos que las empresas opten a ejecutar la obra, que es muy necesaria y esperada desde hace años”.