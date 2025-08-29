Ontinyent aumenta a 60.000 euros las subvenciones para entidades musicales, escénicas y audiovisuales

El Ayuntamiento de Ontinyent ha lanzado la convocatoria de subvenciones 2025 destinadas a las asociaciones del municipio que trabajan en los ámbitos musical, de artes escénicas y de artes audiovisuales, que ha sido publicada al Boletín Oficial de la Provincia. Esta línea de ayudas está dotada con un presupuesto global de 60.000 euros, 1.900 euros y un 3’27% más que en la anterior convocatoria, con el mismo objetivo de apoyar a la actividad cultural local y fortalecer el papel de las entidades como motores de participación y dinamización social.

El regidor de Cultura, Àlex Borrell, subrayaba que esta convocatoria “es una herramienta fundamental para consolidar y hacer crecer nuestro tejido asociativo cultural. En Ontinyent tenemos bandas de música, grupos de teatro, colectivos de danza y entidades que, con un gran esfuerzo e ilusión, mantienen viva nuestra vida cultural. Con estas ayudas queremos reconocer y reforzar su tarea, apoyándoles económico para que puedan seguir desarrollando proyectos de calidad y accesibles para toda la ciudadanía”.

Las subvenciones se conceden en régimen de concurrencia competitiva y podrán cubrir hasta el 70% del coste de las actividades que se plantean, con un importe mínimo garantizado de 400 euros por proyecto. Tendrán la consideración de entidades beneficiarias las entidades asociativas incluidas en la Comisión Musical, la de Artes Escénicas y la de Artes Audiovisuales del Consejo de Cultura, legalmente constituidas que tengan sede abierta en Ontinyent y estén inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones desde al menos 1 año antes a la fecha de publicación de la convocatoria, y con sus datos actualizados en 2025, que cumplan los requisitos establecidos.

Están destinadas a gastos corrientes vinculadas al funcionamiento de las asociaciones y a la organización de actividades concretas. Entre los gastos subvencionables se incluyen alquiler de espacios, suministros, gastos de personal, acciones de difusión y promoción, así como las vinculadas directamente en la realización de espectáculos, conciertos, muestras, ciclos temáticos o proyectos audiovisuales.

Los criterios de valoración de las propuestas tienen en cuenta no solo la calidad artística y cultural, sino también aspectos como el impacto social, el nivel de autofinanciación, la gratuidad y accesibilidad de las actividades, la promoción del valenciano, la colaboración entre entidades o la capacidad de difundir el nombre de Ontinyent fuera del municipio. Además, se valorará positivamente la presencia de juntas directivas paritarias, así como la aplicación de protocolos para la igualdad y contra el acoso.

Borrell incidía también en el valor estratégico de la cultura, “que no es solo ocio, sino también cohesión, identidad y oportunidades. A través de ella conectamos barrios, generaciones y sensibilidades, y proyectamos Ontinyent más allá de nuestras fronteras. Estas ayudas responden a una apuesta clara por la igualdad de oportunidades y por el impulso a las entidades que, con su trabajo, contribuyen a hacer de Ontinyent una ciudad viva, creativa y participativa”.

Las entidades que desean optar a las ayudas tendrán que presentar su solicitud telemática a través de la sede electrónica municipal (ontinyent.sedelectronica.es). El plazo de presentación es de 30 días hábiles a contar desde la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de València, que fue el pasado 18 de agosto.