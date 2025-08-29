Prohíben de nuevo el baño el Gorgo de la escalera de Anna por la excesiva presencia de bacterias

El Ayuntamiento de Anna ha confirmado que en la zona del Gorgo de la Escalera -un paraje natural muy visitado en verano- está prohibido el baño hasta nuevo aviso por la excesiva presencia de bacterias de tipo residual. Así lo han confirmado desde el consistorio en un aviso compartido a los vecinos. "Queremos informar de que siguiendo las instrucciones de la conselleria de Medio Ambiente, se ha decretado el cierre temporal al baño en el Gorgo de la Escalera. En la última analítica realizada el 28 de agosto de 2025, se han detectado niveles elevados de bacterias de origen residual que superan los valores máximos permitidos por la normativa, lo que hace que el agua no sea apta para el baño en este momento", reza el aviso.

"Hoy se han tomado nuevas muestras y, en cuanto se disponga de los resultados, se comunicará públicamente si la zona vuelve a ser segura para el baño. Pedimos la máxima colaboración de vecinos y visitantes para respetar las indicaciones y evitar el baño hasta nuevo aviso, por motivos de seguridad y salud pública", prosiguen desde el consistorio. "Agradecemos la comprensión de todas las personas y recordamos que esta medida es temporal y preventiva", finaliza la carta firmada por el alcalde Miguel Beneyto.

Antecedentes

No es la primera vez que ocurre algo parecido. Se da la circunstancia de que en agosto de 2023 -hace dos años- también se dio una situación similar y el Ayuntamiento de Anna se vio obligado cerrar el domingo los accesos del Gorgo de la Escalera -uno de sus parajes fluviales más concurridos- después de detectarse la presencia de niveles contaminantes de origen fecal por encima de los parámetros máximos permitidos en el agua. Tal y como ha ocurrido ahora, la corporación municipal recibió una comunicación de la Dirección General del agua de la Conselleria de Medio Ambiente en la que se advertía de los elevados niveles de indicadores microbiológicos recogidos en el último control de la calidad de las aguas de baño practicado en la playa continental del Gorgo de la Escalera. En aquel momento, se registraron valores anormales de enterococos.

Suspenso de Europa

Y en junio del año pasado, se supo que el Gorgo de la Escalera de Anna y el río de Bolbaite figuran entre las tres playas continentales valencianas que no alcanzan el aprobado en el último informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Así se desprendía del informe publicado por la Agencia Europea de Medio Ambiente (Aema), una radiografía que muestra que un 87,6% de las zonas de baño de España cumplieron el año pasado con el nivel de calidad más exigente de las normas de la Unión Europea y recibieron la puntuación de «excelente». En cambio, las dos playas continentales de la Canal se encuentran dentro del 1,5 % de los enclaves cuyas aguas son calificadas con un "deficiente".