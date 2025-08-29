El PSPV denuncia el abandono de las zonas periféricas en L’Alcúdia de Crespins

Los socialistas de l’Alcúdia de Crespins han denunciado “la falta de limpieza en el municipio, que es,“a todas luces, insuficiente”. En este contexto, su portavoz Roberto Granero afirma que “esta situación se agrava especialmente en zonas periféricas del municipio, que se encuentran totalmente abandonadas. Así pues, en estas zonas, donde prolifera la existencia de solares limítrofes, el abandono del gobierno del Partido Popular y el alcalde Sicluna es escandaloso”, exponen.

También recuerdan que "el grupo municipal socialista ya expuso este tema en el último pleno planteando distintas opciones para resolver la situación. Además, afeamos al gobierno local que no es suficiente publicar un bando al año recordando las obligaciones de cada propietario para que estos cumplan las ordenanzas municipales", prosiguen las mismas fuentes. Y apuntan que "como apuntó el portavoz socialista, existen mecanismos coercitivos y sanciones para exigir el cumplimiento de la normativa vigente”.

Por ello, desde el Grupo Municipal Socialista han señalado que "esta falta de limpieza pone en peligro a todos los vecinos y vecinas, ya que puede propiciar problemas de salubridad, de higiene y de salud en l’Alcúdia de Crespins”. Asimismo, “en una época en la que los incendios forestales han arrasado media España, la existencia de estos solares sin limpiar ni desbrozar podría provocar una desgracia en nuestro municipio”, han expresado.

Quejas que continúan sin resolver

También denuncian que "son numerosas las quejas que han presentado los vecinos y vecinas de l’Alcúdia de Crespins, especialmente en las zonas del Antic Camp de Fútbol y del Batà". En palabras del portavoz socialista Roberto Granero, “tras la presentación de numerosas quejas que nos han hecho llegar los vecinos y que han presentado al Ayuntamiento a través de instancias, la respuesta del gobierno de Sicluna es siempre la misma: retrasar el problema y hacer promesas vacías”.

Desde el Grupo Municipal Socialista denuncian "el caso de unos vecinos de la calle Retor Joaquín Martínez Ferigle, que, tras registrar una instancia en mayo y no encontrar respuestas por parte del gobierno local se han tenido que llevar su reivindicación al Síndic de Greuges, que ya ha admitido a trámite su queja y se ha propuesto estudiarla para pedirle al gobierno una pronta actuación".

Para los socialistas, “ya se ha visto claro que la falta de limpieza es uno de los temas más importantes para la ciudadanía de l’Alcúdia”. Los concejales socialistas están “a disposición de los vecinos y vecinas para recibir las quejas necesarias”, y exponen que “si el gobierno municipal no se hace cargo del problema, los socialistas presionaremos desde la oposición”.

Desde el PSPV, afirman que "el PP lleva más de dos años gobernando y ya no les quedan excusas para asumir sus responsabilidades. En este sentido, consideran que vivimos un punto de inflexión en esta legislatura para superar el gobierno de Sicluna y reaccionar, dotando al municipio de un gobierno a su altura en 2027, que escuche a los vecinos y vecinas”.