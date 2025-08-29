Xàtiva adjudica nuevas obras de consolidación, mantenimiento y limpieza de la antigua estación del ferrocarril

El Ayuntamiento de Xàtiva ha adjudicado a la empresa Powerful Construcciones SL. las obras para la consolidación estructural del dintel de la puerta de la fachada este de la antigua estación del ferrocarril, ubicada en la calle Juan Francés, así como para la retirada de elementos sueltos en la coronación de los muros, la limpieza y el desescombro del interior del edificio.

Se trata de una actuación presupuestada en 47.587,26 euros (IVA incluido) y con un plazo de ejecución previsto de tres meses.

Desde el consistorio explican que "el proyecto responde a la necesidad urgente de detener el progresivo deterioro del edificio, agravado por las filtraciones y los efectos de las lluvias, que han afectado a su estructura".

A su vez, las mismas fuentes detallan que "los trabajos previstos incluyen el refuerzo del dintel de la fachada este mediante una sub estructura metálica anclada al muro. También se procederá a la retirada manual de elementos en riesgo de caída en la coronación de los muros, como tejas y ladrillos sueltos, empleando plataforma elevadora cuando sea necesario. Además, se ejecutará el desbroce completo del interior (unos 750 m²), con tala de arbustos y vegetación, la retirada y gestión de basuras y escombros, y la retirada controlada de restos de fibrocemento conforme a la normativa vigente".

"La antigua estación del ferrocarril de Xàtiva, inaugurada en 1854 como final de trayecto de la primera línea entre Valencia y Xàtiva, es un inmueble de gran valor histórico y patrimonial. Esta intervención se enmarca en el compromiso del Ayuntamiento de Xàtiva con el mantenimiento y la preservación del patrimonio municipal, con el objetivo de garantizar la seguridad y conservar el valor histórico del edificio", comentan desde el Ayuntamiento de la capital de la Costera.

«Se trata de unas obras muy necesarias debido al deterioro del edificio y para mantenerlo en buenas condiciones», ha explicado el concejal de Obras Públicas, Ignacio Reig. Y ha añadido: «El objetivo es poder redactar próximamente el proyecto de rehabilitación completo del edificio para conseguir los fondos necesarios para su ejecución».