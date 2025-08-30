Alertan de la sobresaturación de los juzgados de Ontinyent con esperas de hasta 10 horas

Los letrados que forman parte del turno de oficio y acuden cada semana al juzgado que acoge los juicios rápidos en Ontinyent alertaron ayer de la «sobresaturación» del servicio, relatando esperas de hasta diez horas durante el pasado miércoles 27 de agosto.

Así lo explicó ayer el abogado Antonio Ferrero tras ser consultado por Levante-EMV: «Los juicios rápidos se realizan los miércoles, cada vez en un juzgado de forma rotativa. Y normalmente ese día es un jaleo. El miércoles pasado tocaba el juzgado número 3 -encargado de los procedimientos de violencia de género- y lo que ocurrió fue kafkiano. Las instalaciones son tercermundistas».

«Es un juzgado sobresaturado. Éramos hasta 14 personas esperando a las diez de la mañana. Había como mínimo entre ocho y diez casos citados. Te citan a las diez, pero en realidad no puedes saber cuando te toca. Es tercermundista que profesionales, clientes y personas justiciables tengan que esperar en la calle. Creo que había seis víctimas de casos de violencia de género. Puedes estar atendiendo a tu cliente y escuchar lo que dice la de al lado. He preguntado públicamente a las autoridades municipales cuando estará el nuevo Palacio de Justicia, que han anunciado muchas veces», comentó.

«No es mi caso, pero tengo compañeros que estuvieron a las diez de la mañana y se fueron a las ocho de la tarde. Los abogados hemos hecho quejas al colegio oficial, nos han dicho que las han pasado a la conselleria y ahí se han quedado. Creo que lo que se desprende es una falta clara de ética y consideración hacia los profesionales y hacia las personas de a pie que van al juzgado. Cada miércoles es un lío, pero es que además era finales de agosto y había menos personales incluso. Creo que fue la tormenta perfecta para que se viera el verdadero caso que se puede liar allí», apostilló Ferrero.

Alejandro Quilis fue otro de los profesionales afectados por la situación. Ayer explicó que «una semana al mes cada juzgado acoge los juicios rápidos. Yo estoy adscrito al turno de oficio. El pasado miércoles se juntaron juicios rápidos, detenciones, alcoholemias, procedimientos familiares... todos citados a las diez de la mañana».

«En el turno de oficio somos 15 abogados turno oficio. Lo que ocurrió el miércoles no tiene nombre. Yo salí a las dos y media del mediodía, pero hubo compañeros que tardaron diez horas en acabar. Convivían en un espacio que no está preparado funcionarios, abogados, víctimas y puede que agresores; no había forma humana que eso funcionara».

«Es un problema reincidente, aunque no tan grave ni con esperas tan largas normalmente. No hay salas habilitadas y tienes que esperar en la calle. Las jornadas más duras son los miércoles y la semana que viene toca en el juzgado número 4», finalizó el abogado.

El concejal Óscar Borrell ha declarado esta semana que «está avanzando el proceso de adjudicación de las obras del nuevo Palacio de Justicia», aunque no ha concretado plazos ni fechas.