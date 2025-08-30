Otra Fira d’agost en Xàtiva

Pasada la Fira d’agost de Xàtiva, a pesar del balance triunfalista del discurso político institucional gobernante, lanzado automáticamente nada más acabar la celebración festiva, para iniciar después el largo letargo del periodo vacacional en el que se diluye cualquier intento de análisis, valoración y debate público, cualquier observador imparcial que haya asistido a la definida como la semana grande festiva de la cuidad en los últimos años, coincidirá en el hecho que la Fira del 775 aniversario, no ha distado mucho de las anteriores.

De nuevo el primer balance oficial ha sido el de la recogida de las toneladas de basura y, por ejemplo, la denuncia vecinal de la situación de precariedad del montaje, contaminación ambiental y acústica -y falta de esa sostenibilidad de la que se ha hecho bandera en los estands oficiales- en la zona de las grandes atracciones, ha sido ignorada.

Las comparaciones son odiosas pero una vez más toca mirar, aún con fechas de celebración muy distintas, a esa Fira de Tots Sants de Cocentaina, la segunda más antigua de las tierras valencianas después de la de Xàtiva, para comprobar cómo se aleja en su éxito y mejora en cada edición, de la estancada Fira setabense. A finales del año 2002, la Fira de Tots Sants se encontraba en un momento de incertidumbre, tal y como se encuentra desde hace años la Fira d’agost, sin tener claro hacía donde debe evolucionar. En Cocentaina, pese a la afluencia de visitantes, y su importancia desde el punto de vista tradicional, no se estudiaban posibilidades de mejorar una serie de aspectos, que analizados en profundidad, hacían de esa celebración, un evento lleno de carencias y que no explotaba todas las posibilidades que podría conllevar para la población. A través de un diagnóstico profesional y un serio estudio con propuestas de actuaciones, con un horizonte puesto más allá de los políticamente cortoplacistas cuatro años de una legislatura municipal, hoy la fira contestana es un evento de éxito, declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional y Bien de Interés Cultural (BIC).

Un verdadero y útil balance de cada edición de la Fira de Xàtiva debe pasar por recoger todos aquellos aspectos que sirvan para implementar un proyecto planificado a medio plazo, con voluntad política municipal, criterio experto y apuesta decidida de la sociedad civil setabense y con el objetivo principal de ir convirtiéndola en un elemento dinamizador económico, social y sostenible de la ciudad, incidiendo en la difusión nacional, la identidad cultural, la calidad, las infraestructuras adecuadas y suficientes, la innovación tecnológica, la sostenibilidad y la búsqueda de fuentes de financiación. Y todo ello si se quiere profundizar en un cambio en el modelo de organización que supere, de una vez por todas, el catálogo repetitivo de actos cada vez menos relevantes para atraer visitantes frente a otras ciudades. Hasta la fecha los cambios más llamativos han tenido más que ver con la necesidad de mejorar la seguridad y evacuación en emergencias que con una decidida apuesta de innovación.

Tal vez el paso más necesario sería el de convertir a la Fira en un gran y atractivo fórum abierto comercial y de ocio destacado en el contexto autonómico valenciano. Una opción liderada por la alcaldía de la ciudad con el apoyo de una potente concejalía en el ámbito económico, comercial e innovador con el consenso de comerciantes, hosteleros y otros colectivos sociales. Y siempre partiendo de un análisis, liderado por ejemplo desde el ámbito universitario valenciano, que aborde de manera rigurosa debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, incorporando talento vinculado a la ciudad, así como un calendario de propuestas para llevar a la Fira de Xàtiva, en un plazo razonable, a un nivel de excelencia que, hoy por hoy, no posee.