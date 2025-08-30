José Chocomeli y la Canal de Navarrés

Hace ya un siglo del intento de José Chocomeli Galán por relanzar la agricultura y el patrimonio arqueológico de la Canal de Navarrés. Un ilustre setabense que acudía a pasar los veranos en sus tierras de Chella. Fue nieto del alcalde Antonio Chocomeli García, un terrateniente ennoblecido, apasionado por la cultura clásica. Fue el único político de la historia de las comarcas centrales, padre dos poetas, Antonino y Rafael, y de una hija, Filomena, que fue musa de los círculos líricos del Ateneo de València, hasta que casó con un militar.

José nació en 1893. Su padre Rafael fue un rentista de fincas en arrendamiento, que como poeta nos hizo creer que el general Aníbal había pasado por Xàtiva, en su camino a Roma durante las Guerras Púnicas, y fue apadrinado por su tío Antonino, también poeta, y último autor teatral del romanticismo español, quien nos hizo creer también que Xàtiva era una sultana almorávide, en eterna decadencia desde la Guerra de Sucesión. La joya del patrimonio rústico de los Chocomeli fue la finca agrícola y de recreo del Matet localizada en Chella, lugar donde bien joven vio morir a su padre y al solterón de su tío Antonino.

José Chocomeli fue el colofón a una saga en cuya persona se concentraron todas las características que habían definido a sus ancestros. Experimentó con abejas y produjo miel, tal y como lo hicieron las dos primeras generaciones de Chocomeli, que llegaron a Xàtiva como cereros-confiteros. Desde la finca del Matet, experimentó nuevas semillas, el diseño de higiénicas colmenas, la elaboración de hidromieles, y pensó sacar a la luz la riqueza de un pasado enterrado en estratos, bajo los campos de cultivo.

Corría septiembre de 1925 cuando lanzó una arenga a los chellinos, para defender los intereses de la agricultura española, postulando la necesidad de crear un gran sindicato de labradores integrados en el régimen corporativista impulsado por la Dictadura de Primo de Rivera. Señalaba como múltiples causas de la decadencia de la agricultura nacional, desde una perspectiva comarcal, la pobreza de los terrenos, la muerte de los viñedos y los bajos precios de los productos, cuya consecuencia era el éxodo rural en dirección a otras ciudades o países.

La asociación de agricultores de Chella, extensible a todas las comarcas, debía reunir a labradores, propietarios, colonos y trabajadores del campo, que en opinión de José Chocomeli, debían estudiar los medios de mejorar precios, y abrir líneas de crédito para financiar la introducción de nuevos cultivos, la adquisición de caballerías y ganados, facilitar el acceso a la propiedad y el emprendimiento como mejor forma de evitar el abandono del sector, y aumentar el nivel de instrucción alfabética y técnica del campesinado, para que convirtiesen la tierra en fuente de subsistencia, y no en lanzadera de una forzosa emigración económica.

Pero no fue José un mero teórico, sino que predicó con el ejemplo, poniendo algunas de sus fincas de Chella a disposición del Ministerio de Agricultura, para que pudiese utilizarlas como laboratorio de experimentación, en la introducción de nuevas semillas, que permitiesen dotar a los agricultores locales de nuevos instrumentos de riqueza. Sin recibir nada a cambio, fue el primero en promover la introducción en España del trigo Ardito. Un cereal mutado genéticamente en Italia y que, dada su gran resistencia y productividad por hanegada, se intentaba cultivar en España. Su campo de experimentación se situó en la finca del Matet.

José Chocomeli fue un ferviente defensor de la apicultura como complemento de la actividad agraria. Arengaba a las instituciones valencianas para que tomasen en consideración la importancia de una actividad considerada menor dentro del sector primario, que se podía explotar en régimen cooperativo, y cuyos productos fácilmente obtenidos con muy escaso capital podían servir de complemento a otras actividades, a la vez que podía revertir en la mejora de la industria alimentaria, produciendo dulces, confituras y mermeladas, de forma que fueran sustitutivos del azúcar, mucho menos saludable. Recordaba así José lo que había sido la apicultura para los Chocomeli desde tiempos de su tatarabuelo, cuatro generaciones atrás. Una industria familiar, de escasa inversión, que había abastecido de cera y miel a Xàtiva, desde el obrador del artesano cerero Antonio Chocomeli Felsines. Iniciando la historia del vertiginoso ascenso económico familiar.

Predicó para ello con el ejemplo, e inventó la colmena Tolva, y crió abejas en sus campos para demostrar que la tenencia de estos insectos, además de producir cera y miel, podían mejorar la polinización de los campos y contribuir al incremento de la productividad de las cosechas. Además, con la materia prima obtenida, forjar una industria ligera derivada basada en el envasado de miel. Para ello, presentó la colmena Tolva en la Feria apícola de Lyon de 1927, y tradujo del francés la obra enfermedades de las abejas, publicada por Espasa Calpe en 1929. No contento con ello comercializó dos marcas propias de miel, una de romero denominada "Dulcinea", y otra de azahar, denominada "La Hortelana".

Fue miembro destacado del SIP, Servicio de Investigaciones Prehistóricas. Institución creada para financiar la localización y excavación del rico patrimonio del subsuelo valenciano, y fue precursor en la creación de museos que explicasen a los agricultores qué significaban aquellas piedras viejas localizadas durante el laboreo de los campos. Trabajó muchos yacimientos, entre los que podemos destacar la Cova Negra y la necrópolis musulmana del camí La Bola en Xàtiva, y l’Ereta del Pedregal, el yacimiento más importante localizado en la Canal, por aquel tiempo de inicios de los años 30.

Durante doce años trabajó esporádicamente en la excavación de L’Ereta del Pedregal, recogiendo gran abundancia de material que fue donando a diferentes museos valencianos. Aquello manifestaba la diversidad de asentamientos que habían existido en la zona durante el Neolítico, demostrando que sobre el antiguo lago reconvertido en marjal por los agricultores de la Canal, había existido un poblado palafítico, algo que se sospechaba que existía, pero que en España, hasta ese momento, no se había localizado ninguno de la importancia del de Navarrés. Sus conclusiones fueron desgraciadamente publicadas a título póstumo. Murió en 1946 y su memoria quedó sepultada por la tierra del olvido, como los yacimientos que excavaba.