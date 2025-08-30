Xàtiva renueva con Acofem-13 la concesión de uso del CEEM y el CRIS que atienden a 110 usuarios

El Ayuntamiento de Xàtiva ha anunciado la renovación de la concesión de uso de los centros CEEM y CRIS, de enfermos mentales, a Acofem-13, la Asociación de familiares de enfermos mentales de la Costera y área 13, una entidad que presta servicio a más de 160 personas con alguna enfermedad mental de Xàtiva y la Costera. El gobierno de Roger Cerdà, que activó la puesta en marcha de estos dos centros en 2016 tras años paralizados y sin uso, concedió la ocupación a Acofem-13 por un plazo de 10 años. Ahora, ante la proximidad de agotarse el periodo de esa primera concesión, el consistorio y Acofem-13 amplían la cesión de uso de los dos centros, que atienden, en conjunto, a 110 personas y cuentan con una cincuentena de trabajadores. La renovación de la concesión se ha realizado por un nuevo plazo de 10 años. La asociación gestiona los centros a través de ayudas de la Generalitat Valenciana, con un importe de unos 2 millones de euros, según han destacado la presidenta de Acofem-13, Amelia Estellés.

Centro-residencia CEEM de Xàtiva para personas con enfermedad mental, en una imagen de archivo. / Perales Iborra

Con esta renovación de la cesión de uso de los dos centros, construidos uno al lado del otro en unas parcelas junto al pabellón de voleibol de Xàtiva, Acofem puede mantener la atención a 40 usuarios en el centro-residencia CEEM (Centro Específico de Personas con Enfermedad Mental) y a 70 usuarios en el CRIS (Centro de Rehabilitación e Inserción Social). En este último centro, los usuarios, al contrario que en el CEEM, no pernoctan, sino que acuden durante el día para realizar diversas actividades y talleres. Además de estos 110 personas, Acofem presta servicio a otra cincuentena más en viviendas tuteladas (6 usuarios), un centro de día que gestiona en la calle Taquígraf Martí de Xàtiva, con capacidad para 20 plazas, y un local propio de la asociación, donde atienden “a personas que no tienen plaza en los centros”, explica la presidenta de Acofem, que señala que a este local acuden “28 personas diariamente, que realizan talleres y actividades durante el día”. Amelia Estellés pone de manifiesto la “larga lista de espera que tenemos para los centros que gestionamos”, por lo que para atender a algunos de ellos cuentan con el local de la asociación. La entidad presta servicio a unas 170 personas enfermas mentales de Xàtiva y la Costera, en todas las instalaciones y servicios que gestiona, y emplea a unas 70 personas, una cincuentena de ellas en los centros CRIS y CEEM de Xàtiva.

Desde el Ayuntamiento de Xàtiva también han explicado que la concesión de uso de los dos centros “está a punto de caducar y había que renovarla para que Acofem pueda seguir realizando la gran labor que hace con los enfermos mentales”, afirmaba el concejal Nacho Reig.

La presidenta de Acofem 13 ponía de manifiesto la importancia de contar con estos centros para realizar el servicio de atención a las personas con enfermedades mentales y evidenciaba la “necesidad” de estos servicios. “Atendemos a mucha gente y estos servicios son una necesidad para los enfermos mentales. Estamos muy satisfechos de la labor que hacemos, por lo que supone para estos enfermos y los usuarios de los centros” y agradecía “la ayuda y el apoyo del Ayuntamiento de Xàtiva y de instituciones autonómicas y provinciales” para llevar a cabo estas prestaciones socio-sanitarias. “Es una gran labor y también muy bonita, reporta muchas satisfacciones”, expresaba Amelia Estellés, que resaltaba la implicación de las familias de los enfermos mentales en todas estas actividades.

El CEEM y el CRIS de Xàtiva abrieron en 2016 después de que el gobierno progresista desbloqueara la puesta en marcha de estos dos centros. “Fueron construidos durante la etapa del PP, pero los tuvo años cerrados y sin uso, con actuaciones paralizadas. Conseguimos desatascar estas actuaciones y poner en marcha los dos centros en 2016”, explican desde el ejecutivo setabense.