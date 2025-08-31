Otro verano de «lleno absoluto» en el paraje del Pou Clar en Ontinyent

Está siendo un verano especialmente caluroso. Y los parajes naturales ubicados en las comarcas de interior se están convirtiendo en espacios invadidos por hordas de visitantes que buscan combatir las altas temperaturas, a la vez que disfrutan de un espacio diferente al habitual de su día a día.

El Pou Clar de Ontinyent, presente en anuncios y publicaciones compartidas masivamente en redes sociales, se ha consagrado desde hace tiempo como un rincón muy conocido. El Ayuntamiento controla desde 2023 el aforo durante la temporada alta, con un cupo de 450 personas máximo. Para acudir, se debe reservar estancia a través de una página web. No es complicado. Además, el consistorio vela por la seguridad con la contratación de una firma privada y la limpieza se intensifica. Así, el año pasado se adjudicó un nuevo contrato de vigilancia con una duración de tres años -con opción a prórroga- y un presupuesto estimado de 158.000 euros.

Consultada por Levante-EMV, la concejal Sayo Gandia explicó que durante un verano de asistencia masiva sí se registran incidentes en un lugar como el Pou Clar: «La empresa de seguridad nos ha notificado cuestiones propias de la temporada: intentos de acceder por zonas no autorizadas, alguna falta de respeto a los vigilantes, la Policía Local ha requisado mobiliario no permitido, ha habido pequeños accidentes.... en fin, problemas propios de la movilidad y del verano», apuntó.

A su vez, confirmó que la limpieza del paraje está incluida en el megacontrato -de 1,9 millones de presupuesto- del departamento de parques y jardines: «En la contrata consta que durante el año la limpieza es semanal, pero en junio, julio agosto y primera semana de septiembre la limpieza es diaria, incluyendo la retirada de residuos del agua (excepto los que estén en el fondo), mantenimiento de elementos vegetales, eliminación de arbustos y ramas secas, de ramas en riesgo de caída, y limpieza y barrido de las zonas pavimentadas del paraje», apuntan.

Los datos consultados por este diario no engañan. Solamente en dos días -24 y 29 de julio- no se llegó el cupo de 450 plazas. Y fue por poco. Ha vuelto a ser una temporada alta de récord en la zona. De hecho, el día de mayor afluencia fue el 13 de julio, con 521 plazas reservadas. Esa diferencia respecto al cupo se da porque 69 personas anularon su plaza al abandonar el lugar y permitieron que hubiera una rotación con otros usuarios.

Sin socorristas

Hace tiempo planeó en Ontinyent el debate de tener socorristas en el Pou Clar. En 2014, por ejemplo, el PP y los sindicatos de la Policía Local pidieron su presencia. Es cierto que en estos once años, la situación en el paraje se ha regularizado, con una completa ordenanza municipal. Desde el actual equipo de gobierno rechazan la posibilidad de contar con socorristas: «Se trata de un río y, por tanto, no está delimitado en como otros lugares, en los que sí se tiene la obligación de poner socorristas. El Ayuntamiento de Ontinyent ni autoriza ni prohíbe el baño, solamente nos encargamos de proteger un paraje de gran valor ambiental. Bañarse en un río es una acción de responsabilidad individual», comentó Sayo Gandía. Los bañistas agotan los días para disfrutar del Pou Clar. Este fin de semana, de nuevo, se ha colgado el cartel de «completo» en el paraje natural de la Vall d’Albaida.

Una rotación continua de usuarios

Desde hace años, para acceder al paraje natural del Pou Clar en Ontinyent los usuarios deben reservar plaza a través de una página web o aplicación. El uso del sistema es intuitivo y cada persona puede reservar un máximo de cinco plazas. En el momento de hacerlo, reciben un código QR que han de enseñar al personal de seguridad privada si se les requiere. A su vez, una vez fuera del paraje natural, se puede cancelar la reserva para que sea utilizada por otra gente. Y el sistema funciona, ya que en once jornadas se produjeron más de 30 cancelaciones en un día.