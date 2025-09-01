Albena Teatre abrirá la programación cultural de otoño en Ontinyent con la obra “Regala’m esta nit”

Ontinyent comenzará la programación cultural municipal de otoño con la representación de la obra “Regala’m esta nit”, de la compañía Albena Teatre, el viernes 12 de septiembre en el Teatro Echegaray a las 20:00 horas. La propuesta, escrita y dirigida por Carles Alberola y protagonizada por el mismo Alberola junto a Verónica Andrés, es una comedia romántica que combina humor, ironía y ternura para reflexionar sobre el paso del tiempo y las segundas oportunidades.

El regidor de Cultura, Àlex Borrell, destacaba que “es una satisfacción poder abrir la temporada de otoño con una compañía tan reconocida como Albena Teatre y una obra que seguro conectará con el público ontinyentí”. Borrell añadía que “esta es solo la primera de muchas citas culturales que presentaremos en breve, con una programación diversa y de calidad pensada para llegar a todos los públicos”.

“Regala’m esta nit” cuenta la historia de dos antiguos amantes que se reencuentran después de más de veinticinco años desde la última vez que estuvieron juntos. Sus vidas han tomado caminos diferentes, pero ambos coinciden en con quienes desearían pasar la última noche de su vida. Con el sello característico de Carles Alberola, la pieza se presenta como una experiencia teatral llena de matices que no dejará indiferente al espectador.

Las entradas ya se pueden adquirir con un precio de 8 euros en entrada anticipada en la web de Caixa Ontinyent y la Casa de Cultura, y de 10 (o 8 con descuentos) en taquilla el día de la representación.