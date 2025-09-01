Un buitre en el paraje natural del río Fraile en Bicorp

Ocurrió el pasado sábado 30 de agosto por la tarde en la zona del río Fraile, en Bicorp. Los visitantes que se acercaron hasta este paraje natural de la comarca de la Canal de Navarrés se encontraron con una estampa algo diferente: un buitre descendió hasta la zona de acampada y estuvo un rato parado allí. Tal y como muestran las imágenes que acompañan a esta noticia, al principio permaneció un rato con sus alas extendidas. Según apuntan los expertos, cuando estos animales eligen esta postura -llamada "pose horáltica"- lo que hacen es termo regularse y secar sus plumas. Descartan que se trate de un aviso por un problema de salud o de señales de peligro, como podría aparentar a primera vista.

Fuentes del Ayuntamiento han atendido a Levante-ENV y han explicado los responsables del paraje llamaron a un especialista para que evaluara el estado del butire. Así, una vez confirmado que el ave no sufría ningún problema de salud, fue recogida y trasladada a un lugar cercano para que remontara el vuelo.

Las fuentes consultadas explican que se trataba de un ejemplar bastante joven y que no es raro verlos sobrevolar la zona: "Eso sí, que desciendan hasta la zona de acampada sí es más inusual". La situación llamó la atención a muchos de los visitantes que apostaron por conocer el espacio natural durante la jornada del pasado sábado, que captaron la presencia del buitre con sus cámaras o teléfonos móviles.

Más de 20.000 personas en verano

El descenso del río Fraile en Bicorp es uno de los espacios naturales de la Canal de Navarrés más visitados durante la temporada alta. El hecho de que el agua esté bastante fría -en un verano de acusado calor- es un reclamo para todo aquel que apuesta por hacer una ruta de varias horas y, de paso, sobrevivir a las altas temperaturas. Según cálculos del Ayuntamiento de Bicorp, más de 20.000 personas recorren cada verano este espacio natural. Algunos de lo que lo hicieron el pasado sábado se encotraron con un visitante especial.