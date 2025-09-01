El ciclista Mateo Ramírez acaba sexto en el Tour del Porvenir de Francia

El joven ciclista ecuatoriano residente en El Genovés, Mateo Ramírez ha finalizado sexto en el Tour del Porvenir de Francia. El corredor se ha codeado con los mejores ciclistas del mundo de la categoría sub-23, en una competición en la que en una etapa llegó a pelear por el podio, quedando finalmente cuarto. La carrera por etapas más importante del calendario internacional sub-23 se ha celebrado entre el 23 y el 29 de agosto en tierras francesas.

Ramírez ha rozado los puestos de privilegio, quedando al final en sexta posición. Destacó en la quinta etapa, la etapa reina del Tour del Porvenir, con final en la ciudad francesa de Tignes, en la que ofreció un espectáculo y tuteó a los mejores ciclistas del mundo en la última ascensión a Tignes, donde se vio solo ante las potentes escuadras como España, Holanda, Bélgica, Italia y Francia, que iban con los mejores.

El joven ecuatoriano de 19 años, expupilo de Antonio Llopis, del Genovés, fue aguantando en el grupo de 30 corredores, que poco a poco fue perdiendo unidades hasta quedarse solo un grupo de cuatro corredores, en el que estaba Ramírez. A falta de dos kilómetros, el ciclista residente en el Genovés atacó, pero fue neutralizado y acabó cuarto, con el mismo tiempo que el segundo clasificado, a 5 segundos de Jarno Widar que fue el vencedor, mientras que el madrileño Pablo Torres fue noveno y el ciclista de Moixent Pau Martí perdió 17 minutos. Ramírez también destacó en la sexta etapa con un quinto puesto.

En la general, Mateo Ramírez ha terminado sexto, a un minuto y 20 segundos del francés Paul Seixas, ganador del Tour del Porvenir jóvenes sub 23. El moixentí Pau Martí ha acabado la carrera francesa en el puesto 38.

El ciclista de Canals Vicent Andrés cruzando la meta. / Levante-EMV

Vicent Andrés, campeón autonómico

El actual campeón de España cadete, el ciclista de Canals Vicent Andrés se ha proclamado campeón de la challenge autonómica tras vencer el pasado jueves en el Trofeo de Manuel. Vicent Andrés protagonizó un imponente esprint, en el que rebasó a Borja Giménez, mientras que el ontinyentí Fran Gramage quedó cuarto.

El canalense Vicent Andrés sigue sumando títulos, casi todos logrados al esprint, ya que actualmente está considerado como el mejor esprínter nacional de su categoría.