El CV Xàtiva se prepara para una nueva temporada con dos equipos, masculino y femenino, en la élite del voleibol nacional

El Club Voleibol Xàtiva se prepara para una nueva temporada en la que el club setabense seguirá en la élite del voleibol nacional. El primer reto será la Copa Comunitat Valenciana de máximo nivel, masculina y femenina, que se disputará en formato eliminatoria a partido único a partir del 13 de septiembre. Por su parte, el primer partido de liga regular superliga2 masculina para el Familycash Xàtiva voleibol será el 4 de octubre en Xàtiva contra el Vóley Palma de Mallorca. El equipo femenino del Ahora Vóley Xàtiva, en la primera división nacional, también debutará en casa el 4 de octubre, contra el UCAM Torrejón de Madrid.

La temporada anterior 2024-2025 será recordada principalmente por importantes logros como el título de Campeonas de España conquistado por el equipo cadete femenino del Ahora Vóley Xàtiva en Zaragoza, haciendo nuevamente historia el deporte setabense. Temporada difícil de superar con dos equipos en la élite del voleibol nacional y varios títulos autonómicos. La nueva temporada 2025-2026, ya asoma por el horizonte y viene cargada de ilusiones. Destacando como marca de la casa una gran presencia de deportistas de la cantera en los primeros equipos que militarán en ligas nacionales. El Familycash Xàtiva voleibol masculino en la categoría de plata del voleibol español, mientras que el Ahora Vóley Xàtiva militará en la primera división nacional, demostrando una vez más que la formación de base es la esencia principal de este club, uno de los más antiguos de Xàtiva y de la Comunitat Valenciana, con más de 50 años de historia.

El Club voleibol Xàtiva, seguirá luchando por mantener una prestigiosa cantera. Los dos equipos de las ligas nacionales, esta temporada, batirán un récord de presencia de canteranos y canteranas en sus filas, con el objetivo de hacer sostenible el proyecto del club, y poder seguir representando a Xàtiva por toda España. Estas competiciones son organizadas por la Real Federación Española cuyo ámbito se extiende por todo el territorio nacional. Los equipos viajarán a comunidades como Andalucía, Aragón, Islas Canarias, Islas Baleares, Melilla, Cataluña, Madrid, Murcia y la Comunitat Valenciana. Uno de los desafíos más importantes y objetivo esencial del club, nuevamente, será mantener y mejorar el trabajo de formación de los equipos de base, con el fin de formar deportistas comprometidos con el club, y que puedan adquirir el nivel técnico deportivo necesario y adecuado.

Destacar el esfuerzo organizativo y económico, que año tras año se realiza desde el club, siempre con el apoyo de las instituciones públicas, como el Ayuntamiento de Xàtiva, la Diputació de València y la Conselleria de Educación Cultura y Deporte, aunque "faltan más patrocinadores privados", afirman desde el club, que agradece el apoyo de importantes empresas que respaldan al Club Voleibol de Xàtiva, como el caso de la cadena de supermercados Familycash, la empresa de gestión informática Ahora, Clínica Dental Carralero, así como numerosas empresas colaboradoras. Sin embargo, "no es suficiente y el club lucha cada temporada por incorporar un mayor número de patrocinadores, buscando a empresas de Xàtiva, de la comarca y de la provincia que estén interesadas en apoyar al deporte del voleibol, y así seguir manteniendo la ratio de calidad", exponen.

Proyecto estable

Un proyecto estable. Veintiséis años consecutivos en ligas nacionales. El Familycash Xàtiva masculino cumplirá su undécima temporada consecutiva en la superliga2 (liga de plata española), aspecto destacable para una ciudad de unos 30.000 habitantes, y que compite con la mayoría de los equipos de capitales de provincia. Contarán con una plantilla nutrida de jóvenes jugadores formados en la cantera setabense, y con algunos fichajes que darán al equipo el plus de calidad correspondiente. Este equipo será dirigido, nuevamente, por el jugador exinternacional venezolano Daniel Mata Espinoza, y como segundo entrenador Borja Reyes Giménez. Ambos también dirigirán al equipo junior de primera división autonómica. Este año se ha confeccionado una plantilla competitiva, para estar en lo más alto para ilusionar a la afición setabense y de la comarca, aseguran desde el club. El equipo estará capitaneado por los jugadores más veteranos con experiencia y calidad, como Guillem García Roca, Rubén Martínez Ferrer o Víctor Mico Baldrés. Se anunció el regreso a casa de Pablo Pérez Lledó, el opuesto setabense que ha formado parte de la liga profesional los tres últimos años, con el Leleman Valencia o el Pamesa Teruel. Los nuevos fichajes son: Lázaro Amorós, que las últimas temporadas ha jugado en el Futbol Club Barcelona, CN Sabadell o Illa Grau; y Germán Llorens, procedente del Cisneros Canario, pero formado en la cantera del Leleman Conqueridor de Valencia, además de jugadores de la cantera setabense que tratarán de ganarse su lugar en la liga regular, teniendo como objetivo la clasificación en la Copa Príncipe al finalizar la primera vuelta.

El Ahora Xàtiva vóley femenino afrontará su tercera temporada en primera división nacional, después de ocho temporadas consecutivas en la superliga2, lo que también supone un reto por mantener el equipo referente de la rama femenina. El primer entrenador será Rafael Mora Ribera, como ayudante y preparador físico, Pablo Tatay García. Será asistido por el entrenador Bruno Pisciottano (entrenador de categorías de base), un fichaje que demuestra la "firme apuesta del club por reforzar la formación de calidad de los equipos de base y así facilitar el acceso de jugadoras muy jóvenes al primer equipo". Los técnicos tendrán a su disposición una plantilla formada por jugadoras comprometidas que continúan de la temporada anterior, como Taina Ferrer, Sandra Martínez o Andrea Belaunzarán, así como jugadoras jóvenes destacables, algunas de las cuales ya debutaron la pasada temporada en categorías nacionales, y que han obtenido tan buenos resultados en los campeonatos autonómicos y en los campeonatos de España cadete y juvenil.