El Festival de Microteatro de Enguera se consolida en su quinta edición como proyecto cultural

El Festival de Microteatro de Enguera ha celebrado la quinta edición con éxito y el evento, organizado por el Ayuntamiento de Enguera y la Asociación Cultural El Enguerino, se consolida como proyecto cultural. La edición prometía, después de alcanzar el récord de 65 compañías de toda España que presentaron su candidatura para mostrar sus piezas de teatro breve en Enguera. Al final, las 9 seleccionadas por la directora y alma máter del certamen, la actriz de l'Alcúdia de Crespins Andrea Caloxe, llenaron la Casa de la Cultura de la población de microteatro y de cultura, dejando un gran ambiente que se complementa con actividades conjuntas, sinergias entre las compañías y convivencia durante unos días en un enclave natural privilegiado como es Enguera. La quinta edición se ha celebrado durante los días 26, 27, 28, 29 y 30 de agosto.

Autoridades en la inauguración del Festival de Microteatro El Enguerino. / Ajuntament Enguera

Desde la organización y la entidad pública, la propuesta de este año, coordinada por el Técnico Auxiliar de Cultura del Ayuntamiento, fue ampliar la programación con unas sesiones matutinas de microteatro para los más pequeños, junto con juegos y talleres teatrales que han tenido una acogida y una afluencia de público muy considerable. Tanto es así que desde la corporación y algunas asociaciones culturales de la población se está planteando la creación de una escuela o taller de teatro para que los más pequeños puedan desarrollar sus inquietudes artísticas y, quizá, formar parte de El Enguerino en un futuro.

Uno de las representaciones de microteatro en el festival de Enguera. / Ajuntament Enguera

Las 9 compañías, y las 3 infantiles, se hospedaron durante el festival en casas rurales de Enguera y los alrededores, consumieron comercio local y restauración, y junto al público asistente, generaron una afluencia y vida social en el municipio y alrededores que muestran que proyectos como El Enguerino son "ejemplo de turismo cultural sostenible muy interesante para las pequeñas poblaciones, que ven como el arte y la cultura se convierten en elementos vertebradores y herramientas para luchar contra la despoblación, con ofertas interesantes y atractivas como es este festival".

Una compañía durante la representación de microteatro en Enguera. / Ajuntament Enguera

Este año tuvo lugar una inauguración el martes 26, con la presentación del Festival y una muestra de Los infames del Arte, un grupo teatral de jóvenes y adolescentes nacido desde el Ayuntamiento de Enguera que se integró los días restantes del festival y pudo convivir con actores, actrices y personas de dentro del mundo de la interpretación. Además, asistieron a la inauguración el diputado de Cultura, Francisco Teruel, y el presidente de la Mancomunitat La Costera-Canal, José Luis Gijón, mostrando mucho interés en el proyecto y valorando positivamente la iniciativa que empezó hace ya cinco años en Enguera.

Festival de Microteatro de Enguera en la edición de este 2025. / Ajuntament Enguera

La semana pasada, el Festival de Microteatro El Enguerino llenó el aforo del Claustro y el Salón de Actos en dos pases distintos, además de triunfar con la programación infantil matutina. Desde el consistorio y la organización comentan que ya se trabaja en la sexta edición "con ganas e ilusión renovadas, pues el pueblo, el público y las estadísticas que cada año son mejores, parecen estar alineados con El Enguerino y su ambicioso proyecto cultural".