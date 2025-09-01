El Festival de Microteatro de Enguera se consolida en su quinta edición como proyecto cultural
Las 9 compañías seleccionadas, de las 65 que presentaron su candidatura para actuar, han llenado la Casa de la Cultura entre el 26 y el 30 de agosto
El Festival de Microteatro de Enguera ha celebrado la quinta edición con éxito y el evento, organizado por el Ayuntamiento de Enguera y la Asociación Cultural El Enguerino, se consolida como proyecto cultural. La edición prometía, después de alcanzar el récord de 65 compañías de toda España que presentaron su candidatura para mostrar sus piezas de teatro breve en Enguera. Al final, las 9 seleccionadas por la directora y alma máter del certamen, la actriz de l'Alcúdia de Crespins Andrea Caloxe, llenaron la Casa de la Cultura de la población de microteatro y de cultura, dejando un gran ambiente que se complementa con actividades conjuntas, sinergias entre las compañías y convivencia durante unos días en un enclave natural privilegiado como es Enguera. La quinta edición se ha celebrado durante los días 26, 27, 28, 29 y 30 de agosto.
Desde la organización y la entidad pública, la propuesta de este año, coordinada por el Técnico Auxiliar de Cultura del Ayuntamiento, fue ampliar la programación con unas sesiones matutinas de microteatro para los más pequeños, junto con juegos y talleres teatrales que han tenido una acogida y una afluencia de público muy considerable. Tanto es así que desde la corporación y algunas asociaciones culturales de la población se está planteando la creación de una escuela o taller de teatro para que los más pequeños puedan desarrollar sus inquietudes artísticas y, quizá, formar parte de El Enguerino en un futuro.
Las 9 compañías, y las 3 infantiles, se hospedaron durante el festival en casas rurales de Enguera y los alrededores, consumieron comercio local y restauración, y junto al público asistente, generaron una afluencia y vida social en el municipio y alrededores que muestran que proyectos como El Enguerino son "ejemplo de turismo cultural sostenible muy interesante para las pequeñas poblaciones, que ven como el arte y la cultura se convierten en elementos vertebradores y herramientas para luchar contra la despoblación, con ofertas interesantes y atractivas como es este festival".
Este año tuvo lugar una inauguración el martes 26, con la presentación del Festival y una muestra de Los infames del Arte, un grupo teatral de jóvenes y adolescentes nacido desde el Ayuntamiento de Enguera que se integró los días restantes del festival y pudo convivir con actores, actrices y personas de dentro del mundo de la interpretación. Además, asistieron a la inauguración el diputado de Cultura, Francisco Teruel, y el presidente de la Mancomunitat La Costera-Canal, José Luis Gijón, mostrando mucho interés en el proyecto y valorando positivamente la iniciativa que empezó hace ya cinco años en Enguera.
La semana pasada, el Festival de Microteatro El Enguerino llenó el aforo del Claustro y el Salón de Actos en dos pases distintos, además de triunfar con la programación infantil matutina. Desde el consistorio y la organización comentan que ya se trabaja en la sexta edición "con ganas e ilusión renovadas, pues el pueblo, el público y las estadísticas que cada año son mejores, parecen estar alineados con El Enguerino y su ambicioso proyecto cultural".
Suscríbete para seguir leyendo
- La alcaldesa de Torrent cesa al jefe de prensa por un altercado en la casa de su expareja
- Los asesores de Mazón que optan a una plaza pública de periodista serán examinados por subordinados
- Cómo limpiar el fondo del váter y eliminar las manchas marrones en un abrir y cerrar de ojos
- Alerta por calor en Valencia en el preludio de una noche casi infernal
- La Agencia de Seguridad Aérea pone nuevos límites a la altura de las torres del Grao
- Un coliseo para la música: València estrena temporada con el Roig Arena
- En manos de Dios, en toda la extensión de la palabra
- Manuel de la Calva, una lección de vida