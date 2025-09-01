La periodista deportiva Lourdes García Campos presentará la Gala del Deporte de Ontinyent

La periodista deportiva Lourdes García Campos será la encargada de presentar la Gala del Deporte de Ontinyent 2025, según ha confirmado el regidor de Deportes, Ferran Gandia. El acto tendrá lugar viernes 24 de octubre al Teatro Echegaray, y premiará como cada año a deportistas y equipos locales designados por sus respectivos clubes. Ferran Gandia ha destacado que “es un orgullo contar con una profesional del prestigio de Lourdes García Campos para presentar un acto tan especial para el deporte ontinyentí. Su trayectoria en grandes acontecimientos deportivos la convierte en una voz reconocida y valorada, que dará todavía más relieve a la gala”.

Lourdes García Campos (Madrid, 1975) es una reconocida periodista deportiva con más de veinte años de experiencia. Ha trabajado en las retransmisiones de siete Juegos Olímpicos, desde Sidney 2000 hasta París 2024, y ha sido presentadora, narradora y editora en numerosas competiciones de atletismo, natación, fútbol, tenis, esquí o balonmano, entre otros. Ha desarrollado gran parte de su carrera a Televisión Española, donde ha presentado y editado espacios como Estudio Estadio, El Rondo o Conexión TDP, además de cubrir mundiales y eurocopas de fútbol, así como la Champions League. Entre 2019 y 2022 fue la responsable del bloque de deportes del Telediario de TVE en su primera edición.

Apasionada del deporte desde la niñez, ha practicado disciplinas como atletismo, tenis, fútbol sala, esquí o escalada, y es corredora habitual. El regidor de Deportes ha añadido que “la Gala del Deporte es una cita muy señalada en el mundo del deporte en la ciudad, donde reconocemos el esfuerzo y la trayectoria de nuestros deportistas y clubes. Contar este año con la presencia y la voz de Lourdes García Campos es una garantía de calidad para este acto”, destacaba.