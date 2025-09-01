Reabren al baño el Gorgo de la Escalera de Anna tras remitir los niveles de bacterias

El Ayuntamiento de Anna ha reabierto al baño la zona del Gorgo de la Escalera, cuyos accesos fueron cerrados el pasado jueves 28 de agosto después de detectarse altos niveles de bacterias.

Así, en un bando que el consistorio acaba de publicar, comentan que "el Ayuntamiento de Anna informa que, tras la comunicación recibida de la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat Valenciana, se reabre al baño la zona del Gorgo de la Escalera, una vez verificados los resultados de los análisis de aguas".

"El pasado 28 de agosto se detectaron niveles elevados de contaminación en la muestra tomada, motivo por el cual se procedió al cierre preventivo de la zona de baño. Sin embargo, las nuevas analíticas realizadas el 29 de agosto han resultado conformes a la normativa vigente, por lo que se autoriza de nuevo el uso recreativo de la zona", prosiguen las mismas fuentes municipales.

"Desde el Ayuntamiento de Anna queremos trasladar tranquilidad a los vecinos y visitantes, recordando que nuestra prioridad es siempre garantizar la salud pública, la seguridad y la protección del entorno natural. Agradecemos la colaboración de todos y pedimos disculpas por las molestias ocasionadas", finaliza el comunicado.

Cabe recordar que no es la primera vez que ocurre un incidente similar en la playa continental ubicada en la localidad de la Canal de Navarrés. En 2023 también se tuvo que cerrar el acceso al paraje tras detectarse elevados niveles de contaminación en el agua. Consultado por un posible indicio del origen del incidente, el alcalde Miguel Beneyto (PP) ha explicado que "no tenemos información suficiente para aclarar el foco de la contaminación".

El paraje natural del Gorgo de la Escalera es una de las zonas de baño de interior de la comarca de la Canal de Navarrés que cada verano reciben una notable afluencia de público. Esta última vez ha estado cerrado al baño durante cuatro jornadas. Ahora, una vez las muestras tomadas por ténicos de la Generalitat han confirmado la correcta calidad de las aguas, el Gorgo de la Escalera ya puede acoger visitantes.