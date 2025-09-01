Xàtiva apunta "a un ahorro" de 40.000 euros al año con el nuevo contrato de telecomunicaciones

El Ayuntamiento de Xàtiva ha adjudicado el nuevo contrato de telecomunicaciones que, según fuentes del Ayuntamiento, "supondrá un ahorro de alrededor de 40.000 € al año en los servicios de telefonía y acceso a internet. El coste del contrato es de un máximo de 37.000 € anuales para la telefonía y de un máximo de 27.000 € para el acceso a internet. Con los contratos anteriores se superaban los 100.000 € anuales", exponen.

El nuevo servicio ha sido adjudicado a través de la Central de Compras de la Diputación de Valencia y tendrá una duración de dos años, prorrogable anualmente hasta dos más.

"Con este nuevo contrato se unifica el servicio en un único proveedor (Vodafone) para la telefonía móvil, la telefonía fija y el acceso a internet, que hasta ahora estaban separados en dos contratos con empresas diferentes. Además, se amplía y actualiza parte de los servicios que ya estaban contratados y se mejora la ciberseguridad en los dispositivos y en las comunicaciones del Ayuntamiento", prosiguen las mismas fuentes.

El concejal de Administración Digital, Hèctor Cuenca, ha explicado: “Con este contrato renovamos el servicio de telecomunicaciones del Ayuntamiento con un ahorro cercano a los 40.000 € anuales, mejorando los sistemas, los servicios de telefonía y el acceso a internet, así como la seguridad de las conexiones y las comunicaciones del personal empleado municipal. Para nosotros es muy importante seguir trabajando para tener una administración más eficiente que nos permita dar un mejor servicio a la ciudadanía.”