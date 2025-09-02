Agosto deja 180 parados más en las tres comarcas

El mes de agosto se ha cerrado con datos negativos en la creación de empleo en la Costera, la Canal de Navarrés y la Vall d'Albaida. Las tres comarcas finalizan el mes veraniego con un aumento del desempleo, con 180 personas más en paro que en el mes anterior. La Vall d'Albaida registra el mayor incremento del paro, con 119 parados más que en julio, lo que supone un aumento mensual del 2,54%. La comarca cierra el mes con 4.809 parados. Respecto al mismo mes del año pasado, la cifra presenta mejores datos, con un descenso anual del 5,56% y 283 parados menos que hace un año. En la Costera hay 4.189 personas en paro, 55 más que en el mes anterior, lo que supone un incremento mensual del 1,33%, mientras que hay 351 parados menos que en agosto de 2024, lo que representa una disminución interanual del 7,73%. En la Canal, agosto acaba con 867 parados, 6 más que en el mes anterior (+0,70%), pero con 75 menos que hace un año, un descenso interanual del 7,96%.

En cuanto a la contratación, en la Costera se han registrado 792 contratos, lo que ha supuesto 7 contratos menos que en el 2024 es decir un 0’88 % de descenso. Por géneros, en la Costera 363 contratos, el 45’83%, se han realizado a mujeres y 429, el 54’17%, a hombres. La contratación indefinida mensual es de 262 contratos y la contratación temporal es de 524 contratos, lo que significa un 33’08% y 66’16% respectivamente. Asimismo, los contratos de jornada completa se han situado en el 62’88% y el 37’12% los de tiempo parcial.

En la Vall d’Albaida se han registrado 1.147 contratos, lo que ha supuesto 1 contrato más que en el 2024, es decir un 0’09% de incremento interanual. Por géneros, en la Vall 489 contratos, el 42’63%, se han realizado a mujeres y 658, el 57’37%, a hombres. La contratación indefinida mensual es de 380 contratos y la contratación temporal es de 764 contratos, lo que significa un 33’13% y 66’61% respectivamente. Asimismo, los contratos de jornada completa se han situado en el 63’56% y el 36’44% los de tiempo parcial.

En la Canal de Navarrés se han registrado 625 contratos, lo que ha supuesto 68 contratos más que en el 2024 es decir un 12’21% de incremento interanual. Por géneros, en la Canal 281 contratos, el 44’96%, se han realizado a mujeres y 344, el 55’04%, a hombres. La contratación indefinida mensual es de 50 contratos y la contratación temporal es de 575 contratos, lo que significa un 8% y 92% respectivamente.

El secretario comarcal de UGT-PV, Eduard Gómez, afirma que aunque los datos de paro registran un aumento de las personas paradas respecto a julio y la afiliación a la Seguridad Social del mes de agosto registra un descenso de las personas afiliadas, "cabe tener en cuenta que estos resultados reflejan una tendencia estacional propia de este período y responde al cierre de muchas empresas por motivos vacacionales. Sin embargo, al descontar la estacionalidad y en comparación con años anteriores, los datos son positivos", manifiesta el dirigente sindical.

Para UGT es preciso observar las tendencias más de fondo, que siguen mostrando dos evidencias. La primera, que "la situación de bonanza económica ha hecho que el número total de personas paradas sea el menor en un mes de agosto desde 2007. La segunda que, pese a esta notable mejoría, el número de personas desempleadas sigue siendo elevado y debe seguir reduciéndose. Es necesario reformar e invertir en políticas activas de empleo eficientes, que estén bien dotadas de recursos humanos y técnicos para poder desarrollar adecuadamente la orientación e intermediación laboral, incrementando así la empleabilidad de las personas desempleadas. Estos cambios son especialmente relevantes para quienes se encuentran en paro de larga duración, es decir, más de un año buscando empleo", exponen.

Además, los datos de contratación ponen de manifiesto la mejora de la calidad del empleo como consecuencia de la última reforma laboral reduciendo la tasa de temporalidad respecto a años anteriores a la reforma. Para UGT debe completarse con la mejora de la legislación de los despidos.

En resumen, los datos de paro registrado y seguridad social reflejan la "situación estacional propia de agosto, pero también recogen el buen estado del mercado de trabajo español, que mantiene un ritmo de crecimiento del empleo cada vez más estable. Sin embargo, todavía existen desafíos como el elevado desempleo y, concretamente, el paro de larga duración. Es fundamental aplicar nuevas políticas activas de empleo más eficaces, así como proteger a las personas trabajadoras para evitar que puedan ser despedidas sin una indemnización justa y disuasoria", concluyen desde UGT.