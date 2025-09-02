Agullent celebra las Festes de Setembre con Dansà y actos en honor al Crist de la Salut

Agullent celebra les Festes de Setembre dedicadas al Crist de la Salut y al Miracle de Sant Vicent Ferrer, con cuatro días de fiestas, en una programación en la que destacan la Dansà, los actos en honor al Crist y los toques manuales de campanas.

Los días grandes de la festividad serán del 5 al 7 de septiembre, aunque las jornadas previas se suceden actividades como el Taller de Falles que tendrá lugar este martes por la tarde en la Font Jordana. El miércoles se proyectará “El ball de la Vall” y el jueves se celebrará la misa del Miracle en la ermita de Sant Vicent Ferrer, a las 20 horas.

Agullent festejará el próximo sábado el Dia del Miracle, con procesión y misa en la ermita, que finalizará con un pasacalle a cargo de la Agrupació Musical d’Agullent. La jornada del día 6 también incluirá un parque infantil en la Font Jordana y la Dansà. Primero será la infantil, a las 20 horas en la Plaça Major, y a las 23.30 será la Popular en el mismo emplazamiento. También habrá Serenata al Convent en honor al Crist de la Salud y la Arbolà, a cargo de la comisión de festeros y festeras, con actuación de DJ Obix.

El domingo, la festividad del Crist acaparará la programación festiva, con misa en el Convent, por la mañana, y por la tarde procesión. También habrá un espectáculo infantil, mascletà al mediodía y por la noche un castillo de fuegos artificiales pondrá fin a las celebraciones de este 2025.

El programa de toque manual de campanas comenzará este jueves, Dia del Miracle, con diferentes volteos. El viernes, con la celebración de la Nit de les Fogueretes, habrá toque del Angelus por la mañana, y toques y volteos de campanas. El sábado, Dia del Miracle, arrancará la jornada con el Toc d’Alba y los toques de aviso a la Pujà, que contará con diferentes volteos hasta que la procesión regrese con la imagen de Sant Vicent desde la ermita hasta la iglesia. El domingo, día del Santíssim Crist de la Salut, también se programan Toc d’Alba, volteos de solemnidad, repique de solemnidad en honor al Crist, así como los respectivos toques hasta que finalice la misa en el Convent y por la tarde hasta que acabe la procesión.