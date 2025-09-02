El Bádminton Xàtiva inicia una minitemporada para afrontar la recta final de la competición

Los deportistas del Club Bádminton Xàtiva han regresado a los entrenamientos con el inicio de una minipretemporada, que se llevará a cabo hasta el 5 de septiembre. Tras el parón estival, el cuerpo técnico ha diseñado un plan de trabajo específico con el objetivo de recuperar el ritmo competitivo y preparar a los jugadores para los compromisos más exigentes del calendario. Durante estos días, los entrenamientos estarán orientados a mejorar tanto el aspecto físico como el técnico y táctico, fundamentales para alcanzar el mejor rendimiento. Esta fase de preparación resulta clave para encarar con garantías la recta final de la temporada, en la que el club tendrá una intensa agenda con competiciones territoriales, torneos Máster y Campeonatos de España, señalan desde el club setabense.

Con este regreso a la actividad, la entidad reafirma su apuesta por el crecimiento y la proyección de sus deportistas, muchos de los cuales afrontarán en las próximas semanas competiciones de gran nivel donde podrán poner a prueba el trabajo realizado.

Cartel de la Academina Bádminton Adultos del CB Xàtiva. / Club Bádminton Xàtiva

Además, el Club Bádminton Xàtiva ha anunciado el lanzamiento de la Academia de Bádminton para Adultos, una "nueva y emocionante iniciativa destinada a promover la práctica del bádminton entre los adultos de la localidad", exponen. Este programa, que se llevará a cabo en horario matinal, está diseñado específicamente para aquellos que desean iniciarse en este dinámico deporte.

La Academia de Bádminton para Adultos ofrecerá clases estructuradas y accesibles, impartidas por el técnico del club, Javier Alcázar. Las sesiones se centrarán en enseñar los fundamentos del bádminton, incluyendo técnicas básicas, reglas del juego, y ejercicios para mejorar la condición física y la coordinación. Además, se fomentará un ambiente de camaradería y diversión, ideal para adultos de todas las edades que buscan una manera activa y social de comenzar el día, remarcan.

Este programa forma parte de los esfuerzos continuos del Club Bádminton Xàtiva para ampliar y diversificar la oferta deportiva local, haciendo el deporte accesible a todas las edades y niveles de habilidad. "El bádminton es una excelente opción para aquellos que buscan una actividad que combina ejercicio físico, estrategia y diversión. Invitamos a todos los adultos de Xàtiva a que se unan y descubran los beneficios del bádminton, para ello dispondrán de dos clases de prueba y no deben preocuparse por el material, tenemos raquetas para los asistentes". El inicio de las clases será el 2 de octubre de 2025, hasta el 28 de mayo de 2026. El horario será martes y jueves, de 9:20 horas a 10:40 horas, y las clases tendrán lugar en el Pabellón Municipal Francisco Ballester de Xàtiva. El precio será de 20 € al mes.

Máster Sub-15 y Sub-19

Del 6 al 7 de septiembre se reanudan las competiciones de ámbito nacional con la celebración de varios másteres a lo largo del territorio español, en este caso se trata del Máster Sub-15 y Sub-19 que se disputa en la localidad de Estella. Hasta tierras navarras se desplazará el deportista setabense Arnau Ballester, con la intención de continuar su evolución en este tipo de competiciones e intentar sumar unos valiosos puntos en el ranking nacional. La competición se desarrollará en las instalaciones del Pabellón Polideportivo Municipal "Tierra Estella-Lizarreria" que reunirá a un total de 197 deportistas. Arnau competirá en la prueba de individual masculino.

Máster Sub-13 y Sub-17

Por otro lado, la competición se traslada hasta Málaga con la disputa del Máster Sub-13 y Sub-17. En esta ocasión será la localidad de Villanueva de la Concepción la encargada de reunir entre el 6 y el 7 de septiembre a un total de 139 deportistas, entre ellos el jugador del CB Xàtiva, Feliu Terol, que viaja con la intención de consolidar su posición en el ranking nacional y disputará las pruebas de individual y dobles masculinos, esta última prueba junto al su compañero Germán Ripoll del CB Teulada.