Canals propone el polígono El Corcot para acoger una planta de tratamiento de residuos y dinamizar el área industrial

Canals vislumbra una salida para la reactivación del polígono industrial El Corcot, una área aún por desarrollar y urbanizar, con una superficie de más de 550.000 metros cuadrados de suelo industrial disponible. El ayuntamiento ha propuesto este sector para acoger una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, en concreto una planta de transferencia y/o valorización y reciclaje de residuos no peligrosos (plásticos, cartón, papel u otros materiales reciclables) que serviría para dinamizar esta área industrial aún sin actividad. El gobierno municipal que preside Nacho Mira ha lanzado la propuesta al Consorci de Residus (COR), entidad que tiene que impulsar estas plantas, aunque el alcalde canalense reconoce que el polígono de Canals tiene otros “competidores” para este proyecto. Vallada y Bufali también han ofrecido sus polígonos para acoger esta instalación.

Pero Canals pone de manifiesto las “ventajas” del polígono El Corcot y destaca su situación “estratégica”. El área está ubicada junto a la carretera que une la localidad con Montesa, una carretera que cuenta ya con un proyecto de adecuación por parte de la Diputació de València, que tiene previsto invertir más de 5 millones de euros para acondicionar esta vía y resolver los problemas de inundaciones que sufre con episodios de lluvia. El proyecto ya está avanzado y la Diputació está resolviendo las expropiaciones para poder licitar la actuación. Esta carretera conecta Canals con la autovía a València y Alicante, por lo que El Corcot ofrecería a las empresas instaladas esa conexión. Además, el polígono está próximo a otra área industrial desarrollada, el polígono El Canari de la vecina localidad de l’Alcúdia de Crespins.

El Ayuntamiento de Canals resalta que la instalación de la planta de residuos sólidos en El Corcot atraería actividad empresarial sostenible, “totalmente compatible con la normativa medioambiental vigente y con un impacto mínimo sobre el entorno”, exponen en un comunicado remitido por el consistorio, en el que también ponen de manifiesto que la instalación de la planta y la reactivación del polígono ayudaría a “generar ocupación local, especialmente en sectores vinculados a la economía circular, el reciclaje y la logística”. También contribuiría a una “gestión más eficiente y responsable de los residuos reciclables, sin que en ningún caso se contemple el tratamiento de residuos orgánicos, tóxicos o contaminantes”, recalcan. Con la propuesta de la planta de residuos, el ayuntamiento pretende “poner en valor el potencial industrial del polígono El Corcot, actualmente infrautilizado, y convertirlo en un motor de desarrollo económico y creación de puestos de trabajo para Canals y la comarca”, afirman desde el ayuntamiento.

El alcalde de Canals, Nacho Mira, ha declarado a este diario que el polígono El Corcot “está paralizado desde hace años, pero para relanzar la reurbanización y la reactivación del área industrial necesitamos que haya alguna empresa interesada en reactivarlo, y la planta de residuos sería una muy buena opción, que además atraería la implantación de más empresas”. Mira incide en la posición estratégica del emplazamiento y señala el “aval” de la Generalitat al proyecto, afirmando que desde el ayuntamiento y ya han contactado con la conselleria para exponer la situación del polígono industrial. “Llevamos tiempo peleando por reactivar el polígono, hemos explicado su situación a la conselleria, que se muestra predispuesta a respaldar la reactivación”, asegura el alcalde, que evidencia que el ayuntamiento necesitaría de este apoyo de otras administraciones para desarrollar el área industrial.

Desmentido sobre el vertedero

El primer edil también ha desmentido las acusaciones de Compromís sobre la instalación de un vertedero en Canals. Nacho Mira afirma que “es mentira que vaya a instalarse un vertedero, y en ningún momento se ha dicho eso desde el ayuntamiento”. Asegura que el gobierno municipal organizó “una reunión con los portavoces de todos los partidos políticos locales para exponer el proyecto y, en ningún momento se habló de vertedero. Se explicó lo que se había solicitado, que era una planta de tratamiento de residuos sólidos no peligrosos”. En el comunicado, el equipo de gobierno insiste en que “es absolutamente falso que este ayuntamiento haya solicitado la instalación de un vertedero. Lo que el ayuntamiento pide es una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos en nuestro término municipal”.