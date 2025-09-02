El CB Genovés organiza un 3x3 de baloncesto en silla de ruedas inclusivo

El Club Bàsquet Genovés ya hace varias temporadas que en su planificación de actividades a lo largo de la temporada lleva a cabo iniciativas que dan a entender otra forma de entender el baloncesto con el fin de que todas las personas que quieran practicarlo encuentren un espacio en el polideportivo Paco Cabanes de la localidad. Las diferencias y las limitaciones no tienen que ser un impedimento para poder practicar este deporte, afirman desde el club. De este modo, el CB Genovés junto a otras entidades como DavidCasinosEsports, Aspromivise, el proyecto Soul Baloncesto o ADIV, durante varias temporadas realizan actividades que ofrecen actividades en las que las jugadoras y jugadores del club viven otras formas de jugar a baloncesto.

Cartel del 3x3 inclusivo del Genovés. / CB Genovés

Como bienvenida a esta forma de entrenar, el club del Genovés junto a la entidad ADIV y el programa de la Diputació de València, la Dipu te acerca al deporte adaptado, el próximo sábado 13 de septiembre se llevará a cabo el primer 3x3 de baloncesto en silla de ruedas inclusivo. Un proyecto que tendrá varias paradas a lo largo de la geografía valenciana y que aterriza en el Genovés como inicio de una nueva aventura. Un 3x3 en el que cualquier persona vinculada a este deporte o que tenga interés para conocer el Baloncesto en Silla de Ruedas podrá participar. “Esta es una iniciativa de la asociación ADIV que trabaja para ofrecer el deporte inclusivo a todas las personas independientemente de sus capacidades. Un proyecto que intenta adaptar el deporte adaptado a la sociedad. Actividades como estas son las que nos hacen crecer como club, el hecho de juntar a personas con y sin discapacidad en una misma pista y con las mismas limitaciones para poder jugar es una lección que a buen seguro nos hace crecer como personas", manifiestan desde el CB Genovés. "Este 3x3 se hará la mañana del sábado día 13 de septiembre en el pabellón Paco Cabanes del Genovés y no tiene otra finalidad que compartir pista jugando a baloncesto en silla de ruedas personas con y sin discapacidad”, remarcan.

Desde ADIV, una vez confirmada la parada de este proyecto de la Diputació en el Genovés se reafirmaban en que “realizaremos un 3x3 inclusivo de baloncesto en silla de ruedas con un gran carácter lúdico para dar a conocer y acercar el deporte adaptado a la sociedad. En este 3x3 no importa la edad, si tienes o no algún tipo de discapacidad, solo importa pasarlo bien y compartir pista con otras personas”. El club, en la presentación del 3x3 inclusivo comentaba que “para poder participar en este campeonato tan solo se tienen que poner en contacto con el club a través de cualquier entrenador y organizar los equipos que participarán, eso sí, todos en silla de ruedas que serán facilitadas por ADIV y la propia Diputació de València”. Empieza la temporada y lo hace de una manera inédita, con el primer 3x3 inclusivo del Genovés.