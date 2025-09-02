Cortan la CV-573 por un incendio forestal con dos focos en Barxeta
Los primeros avisos se han recibido pasadas las dos y media del mediodía y se trabaja sobre el terreno con seis medios aéreos
Un incendio forestal originado este mediodía en el término municipal de Barxeta ha obligado a cortar el tráfico rodado en la CV-573 y ha movilizar hasta seis medios aéreos en la zona. Los primeros avisos se han recibido pasadas las dos y media del mediodía y las fuentes consultadas apuntan a tres focos originales, de los que dos estarían activos en la actualidad.
Así, desde Emergencias exponen que "se está trabajando sobre dos focos distantes y se ha solicitado a la Guardia Civil el corte de la CV-573".
En la última actualización sobre los medios desplegados, se ha confirmado que sobre la zona están trabajando seis medios aéreos, dos capataces forestales y un técnico forestal, dos autobombas y cinco unidades de bomberos forestales de la Generalitat -una de ellas helitransportada-, una dotación del parque de bomberos, dos brigadas forestales del Consorci de Bomberos, una unidad de Prevención y dos agentes medioambientales.
Las imágenes captadas confirman que los dos focos activos están bastante cerca y se encuentran emplazados en un espacio plagado de campos de cultivo. El pasado mes de julio ya se registró un incendio en la misma localidad de la Costera y en agosto -en plena celebración de la Fira d'Agost- los medios de prevención ya tuvieron que actuar por varios incendios en el municipio de Xàtiva.
