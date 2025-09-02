Encienden una hoguera ilegal en plena Serra de Mariola... y dejan luego residuos y restos

Ha sido -y está siendo- un verano intenso y duro por la gran cantidad de incendios desatados. Muchos son los pulmones verdes que han ardido en territorio nacional -y en la geografía valenciana- por las llamas y por la falta de efectivos y medios para realizar una correcta prevención. En las comarcas de la Costera, la Vall d'Albaida y la Canal también se han registrado casos, que -afortunadamente- fueron sofocados sin grandes consecuencias.

En este escenario, la petición de las administraciones de minimizar los riesgos está más que justificada. Sin embargo, aún hay personas que no son conscientes del peligro de sus acciones. Así ocurrió el pasado fin de semana, cuando los voluntarios de la entidad Acif Mariola Verda se encontraron con los restos de una hoguera prendida en medio del monte, en el corazón de la Serra de Mariola. Una situación que podría haber convertido la zona en un polvorín. Así lo explican desde la entidad: "Encontramos la hoguera en el corazón del Parque Natural de la Sierra de Mariola. Unos inconscientes hicieron fuego de forma ilegal, dejando después latas, desechos y suciedad. Una acción que no solo es incívica, sino que pone en peligro toda la sierra y las vidas que dependen de ella".

"El domingo, en este punto no había nada. Esta mañana -lunes para el lector- ya estaba el rastro de esta barbaridad. Es decir, ha sido por la noche, con el riesgo multiplicado. Estamos viviendo uno de los peores periodos de incendios forestales de los últimos años. Todos y todas sabemos el peligro, la información está ahí... pero todavía hay quién, por ignorancia o por irresponsabilidad, se cree con el derecho de jugar con fuego. Esta actitud no es solo una falta de respeto: es un atentado contra la naturaleza y contra la seguridad de todos. No hay excusas y no debe haber tolerancia. La montaña no es una zona de picnic ni un lugar para hacer lo que nos dé la gana. Es un patrimonio común que merece respeto y protección. La Serra Mariola no se toca, se cuida", exponen.