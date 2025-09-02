La escuela de personas adultas de Bocairent prepara un nuevo curso con una amplia oferta

La Escuela de Personas Adultas Manuel Santonja de Bocairent prepara un nuevo curso con una amplia oferta de cursos y talleres. En el primer caso, las propuestas para conseguir el graduado de secundaria o el acceso a ciclos formativos se combinan con formación en idiomas o informática. En el segundo caso, los talleres se dividen en actividades de larga duración y las de corta duración, de forma que se da respuesta a perfiles de intereses diferentes.

El alumnado interesado en alguna de estas propuestas puede matricularse hasta el próximo 11 de septiembre. Además, entre el 4 y el 16 de septiembre, hay previstas reuniones informativas sobre algunas de las materias que se ofertan. “Animamos al vecindario y a las personas de poblaciones próximas a conocer a fondo todo lo que la EPA de Bocairent puede ofrecerles, que es mucho”, indica Vanesa Doménech.

La concejal de Educación destaca la apuesta del Ayuntamiento por la formación de personas adultas: “Hemos consolidado un modelo completo y de calidad, con una plantilla de profesorado contratada en condiciones y con las máximas facilidades para el alumnado”, afirma. En este sentido, por ejemplo, Doménech señala las bonificaciones en la matrícula a las que se pueden acoger las personas en situación de paro, con diversidad funcional o que elijan más de una actividad para el curso 2025/2026.