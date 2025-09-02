Ontinyent presenta la programación de otoño de Majors Actius con más de 20 actividades

El Ayuntamiento de Ontinyent ha presentado este martes en el Centro Cívico de Sant Josep la programación de otoño del programa Majors Actius y las actividades que se desarrollarán en los tres centros cívicos municipales, el Centro Cívico del Llombo, el Centro cívico de Sant Josep-Caixa Ontinyent y el CEA de Sant Rafel. Ha sido en una rueda de prensa donde el alcalde, Jorge Rodríguez, y la regidora de Mayores Activos, Inma López, han coincidido en destacar la gran acogida de esta iniciativa de fomento del envejecimiento activo y la socialización de las personas mayores.

El alcalde Jorge Rodríguez explicaba que “el mes de septiembre todos y todas volvemos a la escuela, y también lo hace la gente mayor, que en Ontinyent tiene nuestros centros cívicos como espacios de aprendizaje y convivencia”. Según detallaba, van a ofrecerse seis actividades en los centros (avaladas por el Ministerio de Sanidad y la Red Española de Ciudades Saludables) para las que se han ofrecido más de 870 plazas, “y el balance no puede ser mejor: todas las plazas se han agotado y solo quedan 20 vacantes en el CEA de Sant Rafel”. Rodríguez destacaba que “es una satisfacción comprobar que actividades como arte creativo, nuevas tecnologías, mindfulness, música y danza o cuerpo están cubiertas. Creemos que esto contribuye no solo al envejecimiento activo, sino también a mantener ágil el cuerpo y la mente. Por eso, desde el Ayuntamiento de Ontinyent estamos muy contentos de ver esta gran participación ciudadana, que refuerza el sentido del que basura”.

La programación de otoño incluye también actividades singulares como “Arte y Vermut”, que unirá creatividad y convivencia intergeneracional en el Museo del Textil; el Club de Lectura mensual en el CEA de Sant Rafel dentro de las acciones de lucha contra la soledad no deseada; talleres de bienestar emocional en la Casa del Delme; una visita guiada a la exposición de Dulk en el Museo del Textil; una nueva jornada activa y saludable de “Bienestar al Benarrai”, una Jornada de Acompañamiento al Luto para Familias y Personas próximas a supervivientes al suicidio (acción conjunta con Adiem); o talleres intergeneracionales de Navidad en los tres centros cívicos. Además, el Teatro Echegaray acogerá propuestas culturales como conciertos, representaciones teatrales y espectáculos de danza que complementan la programación. Las personas interesadas pueden acceder a más información y realizar inscripciones en los propios centros cívicos y también en el teléfono de Mayores Activos, 674753038, con horario de atención telefónica de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas.

La regidora de Mayores Activos, Inma López, incidía en la importancia de continuar ampliando la oferta de actividades, explicando que “para este último trimestre del año tenemos más de 20 propuestas recogidas en el nuevo folleto informativo de Mayores Activos, que estará pronto disponible en los centros. Entre ellas, excursiones a la Vila Joiosa y a València para conocer instituciones como la Diputació, así como varias charlas, coloquios, actividades culturales y la jornada de bienestar emocional en el parque de Benarrai, que ya se ha convertido en una cita muy esperada”. López añadía que “este programa es muy importante para el Ayuntamiento de Ontinyent porque contribuye a la salud física y mental de las personas mayores, los ayuda a cuidarse y les ofrece oportunidades de socializar. Esperamos que continúen participando con la misma ilusión que hasta ahora, y les agradecemos su implicación”.