El Pumptrack de Ontinyent acogerá su primera prueba federada con el I Gran Premi Escola BMX

El Pumptrack de Ontinyent vivirá el domingo 14 de septiembre una jornada deportiva inédita con la celebración del I Grand Prix Escuela BMX Ontinyent, prueba incluida en la Copa Comunitat Valenciana de Pumptrack y primera prueba federada en esta instalación municipal. La competición, organizada por la Escuela BMX Ontinyent y la Federación de Ciclismo de la Comunitat Valenciana con el apoyo del Club Ciclista Ralph Bike’s y la colaboración y el patrocinio del Ayuntamiento de Ontinyent, se desarrollará entre las 8:00 y las 13:30 horas.

Un ciclista de BMX en una prueba. / Ajuntament Ontinyent

La jornada empezará con las inscripciones a las 8:00 horas, seguidas por los entrenamientos a las 9:00. La primera manga tendrá lugar a las 10:15 y la segunda a las 11:30, mientras que la entrega de trofeos se realizará a las 13:00 horas. El formato será de contrarreloj individual, con dos intentos por participante. Las categorías convocadas, tanto masculinas como femeninas, abrazan todas las edades: Promesas, Principiantes, Alevines, Infantiles, Cadetes, Juniors, Sub23, Élite y Masters 30, 40, 50 y 60. Se prevé la participación de varias decenas de ciclistas de toda la Comunitat Valenciana, sin descartar la presencia de inscritos otros territorios.

El director de la Escuela BMX Ontinyent, Alberto Peralta, señalaba que “esperamos que sea la primera de muchas competiciones federadas de una disciplina muy rápida y espectacular, y queremos invitar a toda la ciudadanía a acercarse al circuito el día 14 para disfrutar del ambiente y el espectáculo del pumptrack”. El regidor de Deportes, Ferran Gandia, destacaba que “es una gran noticia que Ontinyent acoja por primera vez una prueba federada de pumptrack, después del éxito de las pruebas de liga escolar celebradas con más de 80 participantes. Queremos apoyar a esta disciplina joven y atractiva, que en la escuela ontinyentina ya cuenta con un plantel de 20 niños y niñas de 5 a 14 años y deportistas destacados como el campeón de la Copa de España Marc Peralta”.

La Copa Comunitat Valenciana de Pumptrack consta de tres pruebas: después de la primera celebrada recientemente, la de Ontinyent será la segunda, y la tercera tendrá lugar en Miramar en el mes de octubre. Esto hará que, en función de la categoría, los y las ciclistas que debuten en Copa en Ontinyent tengan aún opciones de optar al título autonómico.