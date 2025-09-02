Xàtiva pone en marcha un campamento digital para fomentar las competencias digitales de la juventud
La actividad se está llevando a cabo en la Casa de la Juventud de Xàtiva con doce participantes de entre 9 y 17 años
El Ayuntamiento de Xàtiva y la Fundación Cibervoluntarios están desarrollando esta semana el Campamento Digital, una iniciativa de formación presencial en competencias digitales dirigida a niños, niñas y adolescentes de entre 9 y 17 años, y que cuenta con la participación de doce jóvenes inscritos. La actividad es totalmente gratuita y se lleva a cabo en la Casa de la Juventud de Xàtiva desde el pasado lunes y hasta el viernes, en horario de 9 a 14 horas.
El Campamento Digital tiene como objetivo dotar a la infancia y la juventud de las herramientas necesarias para desenvolverse en un entorno cada vez más digitalizado, fomentando el uso seguro y responsable de la tecnología, el pensamiento crítico y el talento digital, con especial atención a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad digital.
Los contenidos están adaptados a cada franja de edad, de modo que los más pequeños aprenden a identificar noticias falsas, proteger su identidad en línea y crear contenidos como presentaciones o vídeos; mientras que los adolescentes trabajan aspectos como la creación de un currículum digital, el emprendimiento en línea, la generación de contenido para redes sociales, la inteligencia artificial, la programación y la ciberseguridad.
Al finalizar la semana, todos los participantes recibirán el certificado oficial europeo DigComp, que acredita sus competencias digitales según el marco europeo y aporta un valor añadido a su formación académica y profesional. El Campamento Digital es una iniciativa de la Fundación Cibervoluntarios, dentro del Programa de Competencias Digitales para la Infancia (CODI) del Ministerio de Juventud e Infancia, y está financiado con fondos Next Generation de la Unión Europea.
