Adrián Lluch vence en la tirada de codorniz a tubo de Vallada

El tirador de Canals, Adrián Lluch se impuso en la tirada de codorniz a tubo celebrada este pasado viernes día 29 en el campo de tiro El Tollo de Vallada.

La cita tenía un valor especial, ya que tras un año de prohibición, se han vuelto a autorizar las tiradas de codorniz a tubo, una modalidad de tiro muy arraigada entre los aficionados a la escopeta.

La competición, prevista inicialmente para el viernes 15, tuvo que aplazarse dos semanas a causa de la ola de calor que azotó la comarca.

Pese al retraso, la respuesta fue masiva: 107 escopetas se dieron cita en la tirada de codorniz a máquina celebrada con motivo de las fiestas patronales de Vallada.

La prueba se disputó a dos vueltas de seis y tres pájaros, respectivamente.

La buena calidad de los pájaros, marca de la casa Romeu, provocó muchos ceros en las tarjetas de los tiradores. Solo dos tiradores consiguieron abatir los 9 pájaros reglamentarios: Adrián LLuch y Arturo Agustí.

En el barraje, el tirador de Canals se impuso al alcireño Arturo Agustí que erró el segundo pájaro del desempate. Buen ambiente y buena organización a cargo del Club de Tiro El Tollo de Vallada que un año más da ejemplo de su solvencia y buen hacer.

En la categoría de veteranos, el triunfo fue para Ricardo Sáez. En junior se impuso el joven José Ángel Chico mientras que el trofeo local fue para Guillermo Moya.