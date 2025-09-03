Ángela Fita se proclama campeona del torneo ITF de Brasov, en Rumanía

La tenista de Xàtiva Ángela Fita Boluda se ha proclamado campeona del torneo ITF de Brasov, en Rumanía, tras derrotar en la final a la checa Julie Struplova por el marcador de 7-5 y 6-4. Con este nuevo título, la tenista setabense alarga la racha triunfante, ya que, también en tierras rumanas, Fita levantaba la semana anterior el trofeo de campeona del torneo challenger WTA de Bristrita, en este caso en la modalidad de dobles. Fita y su compañera Ylena In Albon conseguían el título tras una gran competición.

En el torneo de Brasov, Ángela Fita se imponía en la final individual a Struplova, en un partido difícil en el que la setabense, pese a salir como favorita, tuvo que luchar para llevarse un primer set muy igualado. La veteranía de la tenista de Xàtiva fue clave para ganar la primera manga. En el segundo set las cosas fueron menos complicadas y Fita doblegó a Struplova en el tres iguales, consiguiendo de esta forma su segundo título individual de esta temporada. La competición rumana era de la categoría W35.

La pupila de Pancho Alvariño superó un cuadro repleto de tenistas rumanas, menos en las rondas finales, donde la serbia Mia Ristic también cayó en las garras de Fita en semifinales, ganando la de Xàtiva por un doble 6-4. En cuartos de final, la setabense vencía a la rumana Anamaria Federica Oana por 4-6, 6-2 y 6-2. Ángela también se deshacía de las rumanas Stefania Bojica y Diana-Ioana Simionescu en las primeras rondas, por un 2-6, 7-5 y 6-2, y un doble 6-1, respectivamente.