La Casa del Delme de Ontinyent acogerá la proyección de un documental sobre la respuesta ciudadana a la DANA

El Centro Intergeneracional “La Casa del Delme” de Ontinyent acogerá el próximo jueves 11 de septiembre la proyección del documental “Voluntarios: la riada silenciosa”, una producción de Playroom Media con producción asociada de Puerta 3 Producciones e idea original de La Rambleta, dirigida por Víctor García Ros, quien estará presente al acto y participará en el coloquio posterior con el público.

Se trata de una obra que retrata la respuesta ciudadana a la devastadora DANA que sacudió València el octubre de 2024, cuando centenares de personas anónimas, con organización y solidaridad, se pusieron al servicio de la comunidad ante un escenario de destrucción e incertidumbre. Con un lenguaje audiovisual íntimo y respetuoso, el documental intercala las imágenes de los días de intensa acción altruista con las reflexiones posteriores, convirtiéndose en un homenaje a quienes, en silencio, Lo dieron todo.

La regidora coordinadora de La Casa del Delme, Sayo Gandia, ha destacado el valor simbólico que tiene acoger esta proyección en Ontinyent, recordando que la ciudad vivió el septiembre de 2019 “una DANA nos dejó más de 300 litros por metro cuadrado en menos de siete horas. La Sala Gomis se convirtió entonces en el epicentro de la generosa respuesta ciudadana, igual que años después, en València, La Rambleta fue el corazón de la solidaridad en medio de la tragedia. Son momentos que nos muestran de qué es capaz la sociedad cuando actúa unida y que merecen ser recordados y compartidos”. La actividad es gratuita, con reserva previa a través del correo lacasadeldelme@ontinyent.es o al teléfono 677 248 090.

Los horarios de “La Casa del Delme” sonde lunes a jueves de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 21:00, viernes de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 23:00, y sábado de 11:30 a 13:30 y de 17:00 a 00:00, quedando cerrada los domingos.