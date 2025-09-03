La competición de baloncesto regresa a Ontinyent con el inicio de liga del equipo junior

La temporada 2025-2026 de baloncesto empezará este sábado en Ontinyent. Concretamente, será el equipo junior blanco del Ontinyent Club de Bàsquet el primero en comenzar la competición. Así, el Construcciones Francés jugará este sábado en la que será la primera jornada de la liga y donde se estrenará en la categoría Autonómica después de conseguir el ascenso en la última temporada.

Esta primera jornada de liga tendrá lugar a las 17.00 horas en el pabellón Europa, donde recibirán al CB Sueca. “Esta temporada será un reto para el equipo. Nuestro objetivo será siempre disfrutar de la experiencia y aprender para poder continuar creciendo, tanto individualmente como en el conjunto del equipo” declara el Ontinyent CB. Para este estreno, desde el club han hecho un llamamiento a la afición para acudir al polideportivo y apoyar al junior blanco.

El primer equipo del Ontinyent CB, el Eset Ontinet. / Ontinyent CB

Por lo que respecta al primer equipo del Ontinyent CB, el Eset Ontinet masculino, el último sábado se trasladaron hasta Alicante para compartir un entrenamiento conjunto con el HLA Alicante (Lucentum), equipo de Primera FEB. Esta semana los entrenamientos de pretemporada han continuado y el próximo sábado 13 de septiembre, el equipo viajará a Almansa para disputar un partido amistoso con Rado Pakolo.

Por otro lado, el próximo lunes, 8 de septiembre, coincidiendo con el inicio de las clases en los centros educativos, también empezarán los entrenamientos de todas las categorías del club (desde querubín hasta senior).