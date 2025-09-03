Cuatro cooperativas agrícolas reciben ayuda para combatir las plagas en los cultivos

Las plagas, junto a las inclemencias meteorológicas, son dos de los problemas que más preocupan a los agricultores. Cultivos como el viñedo, los cítricos, los frutales y las hortalizas son los que, en estos momentos están más amenazados por insectos y enfermedades dañinas, tal como publicaba este diario el pasado fin de semana. La Generalitat Valenciana, además de avisar de esta problemática y exponer fórmulas para tratar su erradicación, ha lanzado una serie de ayudas para adquirir productos fitosanitarios y contratar asesoramiento técnico para luchar contra las plagas que afectan a los cultivos. La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca ha concedido ayudas a las agrupaciones y entidades agrícolas para realizar tratamientos integrados en agricultura que ayuden a combatir estas plagas. Entre las entidades beneficiadas se encuentran cuatro cooperativas de la Costera, la Canal de Navarrés y la Vall d’Albaida.

La conselleria establece una ayuda para la contratación técnica y otra para la compra de productos, que en este último caso se trata de una cuantía fija de 751,27 euros para todas las entidades beneficiadas, mientras que la ayuda técnica varía en función de la contratación. Las entidades del territorio beneficiadas son la Cooperativa del Camp Sant Pere de Moixent, con una ayuda total de 6.593,10 euros para actuar en cultivos de olivar. La entidad Natural de Montaña de Anna actuará en cultivos hortícolas con una subvención del programa Atria de 5.078,55 euros, mientras que Cofrudeca Cooperativa de Bèlgida contará con 9.405,84 euros para hacer frente a plagas en cítricos. La Cooperativa Vinícola La Viña de la Font de la Figuera ha sido beneficiada con dos ayudas, una para olivar, de 8.540,38 euros y otra para las plagas en el cultivo de la vid, de 11.569,49 euros. Las cuatro cooperativas suman una ayuda total de 41.187 euros para este año. Las ayudas se pueden solicitar y conceder durante varios años, la conselleria fija un límite de cinco años consecutivos. En el caso de la cooperativa de Moixent, es el tercer año que recibe la ayuda para actuar en campos de olivos, para Anna es el cuarto año que cuenta con la ayuda para los cultivos hortícolas, mientras que Cofrudeca es el segundo año que obtiene la ayuda para los cítricos. En el caso de la cooperativa de la Font de la Figuera, es el segundo año que cuenta con esta ayuda autonómica para los cultivos de olivos, mientras que para la vid comienza este año, con la primera ayuda para combatir las plagas en este cultivo.

Cítricos afectados por una enfermedad, en una imagen de archivo. / J.L.Z.

La ingeniera agrícola Pavlina Peteva, técnica de campo de la Cooperativa de Moixent, destaca la importancia de estas ayudas para los agricultores y apunta que en el caso de la entidad moixentina beneficia a los 800 socios, que reciben atención y asesoramiento de un profesional de la cooperativa. Peteva, que señala que la entidad de Moixent solicita cada año estas ayudas, explica que esta subvención del programa Atria permite “proteger los cultivos con productos químicos cuando se supera el umbral de tolerancia, porque antes de aplicar los tratamientos fitosanitarios tiene que haber una justificación para ello”. Detalla que las plagas y enfermedades más habituales en los olivos -el cultivo para el que han recibido la ayuda- son “el repilo, una enfermedad causada por un hongo, que defolia los árboles. También la mosca del olivo y la plaga del prays”. Pavlina Peteva apunta que los tratamientos consisten en la colocación de trampas, que se van controlando y supervisando semanalmente para prevenir las enfermedades y plagas.

La ingeniera de la cooperativa de Moixent afirma que los 800 socios de la entidad se benefician de estas ayudas, aunque no alcancen las 200 hectáreas de superficie mínima que establece la conselleria para el cultivo del olivo. Para los cítricos, la convocatoria de la conselleria fija una superficie mínima de 50 hectáreas, los mismos que para los frutales de regadío. Para la uva de vinificación, la superficie mínima es de 200 hectáreas, y para la uva de mesa, 50 hectáreas. En el caso de hortalizas ornamentales al aire libre, 20 hectáreas; hortalizas y ornamentales de invernadero, 5 hectáreas; y arroz, 100 hectáreas.