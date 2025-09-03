Detienen a una banda que robó en las gasolineras de Vallada, Bocairent y la Font de la Figuera

Se trataba de una banda residente en Caudete, formada por siete varones de entre 22 y 69 años, que presuntamente han cometido cinco robos con fuerza en gasolineras emplazadas en las provincias de Albacete, Alicante, Murcia y Valencia. Tres de las estaciones asaltadas se encontraban en Vallada, Bocairent y la Font de la Figuera. Los individuos han sido detenidos esta semana por efectivos del Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Caudete, dentro del marco de la operación bautizada con el nombre de "Cugino". Las fuentes consultadas confirman que las imágenes de las cámaras de vigilancia -como las que acompañan esta noticia- "han sido claves para la investigación", pese a que los infractores se tapaban el rostro y llevaban ropa oscura en el momento de los robos.

A su vez, desde la Guardia Civi confirman que "los siete detenidos cuentan con numerosos antecedentes policiales por hechos delictivos contra el patrimonio de similares características a los investigados". Así, los primeros pasos de la operación tuvieron lugar cuando se comenzó a investigar el robo en una gasolinera ubicada en el término municipal de Almansa, "donde los autores, al menos siete, tras forzar la puerta de acceso con un objeto contundente y sustraer dos cajas registradoras y efectos de alimentación, abandonaron el lugar en un vehículo con unas especiales características, utilizando todos ellos prendas de vestir específicas para dificultar su identificación", exponen desde la Guardia Civi.

A su vez, Mientras se realizaban las investigaciones para tratar de esclarecer el robo y averiguar la identidad de sus autores, los agentes encargados de las pesquisas tuvieron conocimiento, a través de otras unidades de comandancias limítrofes, como la de Alicante, la de Valencia o la de Murcia, de la comisión de robos de similares características en gasolineras y otros establecimientos en los que podrían estar involucradas las mismas personas.

"Durante unos de los servicios preventivos que se realizaban en las inmediaciones de las áreas de servicio del término municipal de Caudete, una patrulla de servicio de dicha localidad identificó a los tres ocupantes de un vehículo que les resultó sospechoso, recibiendo durante esta identificación información interna sobre la reciente comisión de dos nuevos robos en gasolineras de las provincias de Valencia, cuyos autores podrían coincidir con estas tres personas", prosiguen.

Tras analizar la información de los robos y con los indicios obtenidos en las inspecciones oculares llevadas a cabo en los lugares donde se cometieron los mismos, unidas a otra serie de pruebas, se pudo determinar cómo las personas identificadas eran las que realmente habían cometido los cinco robos, procediéndose en ese momento a su detención.

Posteriormente, se pudo identificar a las otras cuatro personas que les acompañaban en los hechos delictivos, siendo finalmente detenidas y puestas a disposición judicial.

Roles definidos

Según apuntan desde la Benemérita, los autores "contaban con rol específico dentro del grupo y, mientras uno ejercía las labores de conductor del vehículo en el que se desplazaban a los lugares previamente elegidos, otro se dedicaba a las labores de control y vigilancia de la zona donde delinquían, advirtiendo a sus compañeros de una posible presencia policial, accediendo el resto del grupo a los establecimientos, tras forzar las puertas de acceso, sustrayendo de su interior las máquinas de tabaco y de las cajas registradoras".

Varios robos

Como resultado de la operación “Cugino” se han conseguido esclarecer cinco delitos de robo con fuerza, cometidos en estaciones de servicio de la localidad albaceteña de Almansa, de Vallada, de la murciana de Abarán, de Bocairent, sumando otro robo, esta vez cometido en una serrería de Font de la Figuera. El peso de las investigaciones e instrucción de las diligencias ha correspondido al Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Caudete, habiendo participado de manera activa efectivos, tanto del Puesto de la Benemérita caudetense y de Almansa, como del Puesto de la localidad murciana de Abarán.

Las diligencias instruidas por el Equipo de Investigación de Guardia Civil de Caudete, junto con los siete detenidos, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Almansa, en funciones de guardia. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación, centrada ahora en determinar la posible participación de los detenidos en otros hechos delictivos, de similares características, cometidos en la provincia albacetense y otras limítrofes.