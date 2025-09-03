La Diputación aprueba seis nuevas actuaciones en Quatretonda, Guadassèquies, Pinet y Llutxent del Pla Obert

La Vall d’Albaida se consolida como la comarca más activa, hasta el momento, en la ejecución de las obras financiadas por el Pla Obert de la Diputació de València. El programa inversor que coordina la vicepresidenta primera y responsable de Cooperación, Natàlia Enguix, ha dado luz verde a seis nuevos proyectos en Quatretonda, Guadassèquies, Pinet y Llutxent, con una inversión global de 250.000 euros. Con estas actuaciones son ya 79 las iniciativas en marcha o ejecutadas en la comarca, por valor de 9,1 millones de euros. Enguix recuerda que la Vall tiene asignados 33,8 millones en el plan cuatrienal, 5,7 millones más que con los anteriores planes inversores de la corporación.

Quatretonda es el municipio que más financiación recibirá esta vez del plan provincial, 150.000 euros que destinará a la adquisición de un vehículo eléctrico de tecnología sostenible y un vehículo pick up híbrido. Pinet también tiene dos solicitudes aprobadas en el decreto: el suministro de mobiliario de oficina y de cortinaje para la casa consistorial (23.000 euros). Guadassèquies, por su parte, reformará la zona exterior de acceso al ayuntamiento (20.000 euros); y Llutxent ampliará y acondicionará el Parque Carboneres (60.000 euros).

La actuación más destacable la encontramos en la vecina comarca de la Canal, en concreto en Chella, que reurbanizará la plaza de la Iglesia con una ayuda provincial de 186.000 euros. También se prevén mejoras en el auditorio municipal, con la sustitución de los equipos de climatización y ventilación (54.000 euros). Ya en la Costera, Estubeny repondrá los juegos infantiles en sus parques (50.000 euros); y Cerdà plantea reformas en el colegio, tanto en el aula como en el parque infantil (52.000 euros).

Natàlia Enguix destaca “el esfuerzo inversor que está realizando la Diputación en la Vall d’Albaida y el resto de comarcas, cifras históricas que están sirviendo para financiar las actuaciones que nos proponen los municipios”. “Solo en la Vall, tenemos previsto invertir más de 60 de millones de euros en la presente legislatura, de los cuales más de la mitad son del Pla Obert”, recuerda Enguix, quien considera fundamental “el asesoramiento que prestamos a los ayuntamientos para que los recursos del Pla Obert se traduzcan en mejoras reales en infraestructuras y servicios, junto a otras inversiones que la Diputación realiza en carreteras, caminos, trinquets, patrimonio y cualquier espacio público de nuestros pueblos y ciudades”.

Natàlia Enguix y Vicent Mompó, en una imagen de archivo. / Raquel Abulaila

Nuevo decreto

El nuevo decreto, que vio la luz el 25 de agosto con 29 solicitudes aprobadas a 24 ayuntamientos, eleva a 604 los proyectos en marcha o ya ejecutados, con una inversión de 90,5 millones de los 350 millones de euros de los que consta el principal programa inversor de la Diputación. Al respecto, Natàlia Enguix insta a los alcaldes y alcaldesas a “seguir presentando sus proyectos cuanto antes mejor, asegurando así una ejecución flexible hasta 2027”. La vicepresidenta insiste en que con el Pla Obert “es la Diputación la que se adapta a los pueblos, con el objetivo de que se ejecute hasta el último euro del programa”.

En la misma línea, el presidente de la institución provincial, Vicent Mompó, considera que el Pla Obert es “la principal herramienta de la Diputación para mejorar la calidad de vida en nuestros pueblos y ciudades, un programa donde los ayuntamientos son los protagonistas y que complementa otras líneas de inversión en las comarcas”. Por este motivo, Mompó destaca “los cambios que hemos introducido en el plan para favorecer su ejecución y que no se quede en un anuncio de millones”. “Queremos que los 350 millones del Pla Obert se traduzcan en mejoras reales para los municipios de la provincia”, insiste el presidente.