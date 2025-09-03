Frenan cuatro intentos de «okupación» en una céntrica finca de la Alameda de Xàtiva

Martes 2 de septiembre de 2025. Una patrulla de la Policía Nacional se presenta en el número 25 de la Alameda de Xàtiva pasada la una del mediodía. Su misión es supervisar que no haya problemas entre el hombre que ha ocupado una vivienda y los propietarios de la misma, tras un cruce de denuncias. Los titulares del piso acuden con su abogado y sellan un acuerdo por escrito por el que le devuelven sus cosas al varón que entró de forma ilegal en su casa.

Ambas partes se comprometen a no realizar más reclamaciones. El pacto se rubrica de forma amistosa. No hay cantidad económica de por medio. Es el cuarto caso relacionado con estas prácticas ilegales que se frena en la misma finca de la capital de la Costera desde inicios de esta semana.

Los otros dos incidentes se resolvieron de forma más rápida. En dos de las viviendas se denunció un allanamiento de morada y acudió la Policía Nacional el mismo día. El dueño encontró sus cosas personales en bolsas de basura y a dos mujeres en ambos casos: «Es descorazonador. Es mi vivienda, mi casa, vivo aquí. Se fueron enseguida, no fueron agresivas, pero es una vergüenza lo que ocurre». En la otra, los infractores no lograron forzar la cerradura.

En todos los casos se intentó entrar durante la jornada del pasado lunes 1 de septiembre. Los vecinos se muestran alarmados ante lo ocurrido: «Una señora mayor me ha preguntado si puede salir de casa, estaba muy intranquila, por si le van a entrar. Le he dicho que sí, que vamos a estar muy atentos, que los vecinos nos ayudamos», explica uno de los propietarios. Todos prefieren mantener el anonimato. Los corrillos en los que hablaban de los problemas registrados en el mismo inmueble -una finca de 11 alturas y 22 pisos en total- fueron constantes.

Una patrulla de la Policía Nacional entra en la finca ubicada en la Alameda de Xàtiva, ayer. / José Luis G. Llagües

Consultados por Levante-EMV, los residentes apuntan a unos inquilinos en régimen de alquiler como responsables de la sucesión de casos de «okupaciones»: «La puerta de entrada no ha sido forzada, pero las otras sí. Además, había una nevera en uno de los pisos en los que querían entrar que estaba en el que tienen alquilado. Y el señor que sí estuvo en una vivienda residiendo de forma ilegal ha reconocido que los conoce y se ha subido sus cosas allí. El administrador ha hablado con el dueño del piso y nos ha comentado que están con un contrato de alquiler legal. Pero a nadie se le escapa que han sido ellos los que han ‘fichado’ las otras viviendas. Menos mal que se ha actuado rápido», expusieron algunos damnificados.

Miguel Ángel Ferrando es el abogado que confeccionó el acuerdo para desencallar la situación: «El pasado lunes se detectó una ocupación y, automáticamente, se empezó a localizar a todos los propietarios por el temor de que hubieran cambiado más cerraduras. Forzaron cuatro. Vinieron tres dotaciones de la Policía Nacional. Hemos llegado a una solución. Los inquilinos que sí tienen contrato quieren quedarse. Estos problemas son más comunes de lo que parece. Hemos estado con los vecinos».