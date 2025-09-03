Se declara un incendio forestal en un cañar cercano a Montaverner

Un nuevo incendio forestal se ha declarado esta tarde en las comarcas de interior de la provincia de Valencia, esta vez en la Vall d'Albaida. El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido un aviso de incendio a las 16:43 horas de la tarde. Según detallan las fuentes consultadas, trata de un incendio próximo a Alfarrasí y Montaverner, cerca del río Albaida. La Guardia Civil ha cortado el tráfico en el puente que une ambas poblaciones para facilitar las labores de extinción del mismo.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido la situación 1 del Plan Especial frente al riesgo de incendios Forestales (PEIF) y en un primer momento se han movilizado dos medios aéreos, dos dotaciones de tres dotaciones, el sargento de Gandia, coordinador forestal, técnico forestal, el oficial del Consorcio, el GERA con el helicóptero del CPBV, las BRIFO del Consorcio y bomberos forestales. El nivel 1 de alerta del PEIF se establece cuando una situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales puede afectar gravemente a bienes forestales o afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal, para cuya extinción puede ser necesario incorporar medios extraordinarios

El foco ha sido detectado desde el Observatorio Forestal del Benicadell. Por precaución, se ha cortado el tráfico en la carretera CV-620. En la zona tambiéne están trabajando siete medios aéreos, dos autobombas y cuatro unidades de bomberos forestales de la Generalitat, un capataz forestal, cuatro dotaciones y cuatro brigadas forestales del Consorci de Bombers, un técnico forestal y una unidad de Prevención y agente medioambiental.