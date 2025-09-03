En marcha las obras de reparación de las aceras y el colector de la calle Gonzalo Viñes en Xàtiva

El Ayuntamiento de Xàtiva ha iniciado las obras de reparación de las aceras y del colector situado en la calle Gonzalo Viñes, junto al CIPFP La Costera, las cuales se están llevando a cabo con un presupuesto de 24.188,87 euros.

Esta actuación en el colector que va desde la Avenida Selgas hasta el popularmente conocido como barrio de las Casas Baratas tiene como objetivo reparar el hundimiento de la acera que se había producido, y que estaba provocando algunas filtraciones en los garajes de la zona. En este sentido, se sustituirá la conducción de hormigón por un tubo de polietileno corrugado de diámetro 400, con el fin de garantizar su estanqueidad.

«Estas son unas obras complementarias a las obras de reforma del programa Edificant del Instituto de Formación Profesional de la Costera, que mejorarán el pavimento y la acera que presentaba un hundimiento debido a las filtraciones del alcantarillado en esa zona», ha expresado el concejal de Obras Públicas, Ignacio Reig, quien ha remarcado que «se trata de una mejora tanto de la acera como del pavimento, con el fin de evitar las filtraciones que se están produciendo en las fincas adyacentes».

Estas obras tienen un plazo de ejecución de dos meses y se espera que estén finalizadas en las próximas semanas.