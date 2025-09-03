Ontinyent pone a punto los centros educativos para el inicio del curso escolar

El Ayuntamiento de Ontinyent está llevando a cabo una serie de actuaciones para poner a punto los centros educativos de titularidad pública de la ciudad de cara al inicio del curso escolar 2025/2026. Las tareas están siendo llevadas a cabo de forma coordinada por las concejalías de Parques y Jardines, Servicios Municipales y Educación, con mejoras que atienden las peticiones que se hacen desde los centros. La regidora de Parques y Jardines, Sayo Gandia, y el regidor de Servicios Municipales, Jordi Vallés, han visitado algunos de los centros donde están llevándose a cabo estas actuaciones, como el CEIP La Solana.

Visita de Vallés y Gandia a un colegio de Ontinyent para comprobar la puesta a punto para el inicio del curso. / Ajuntament Ontinyent

Sayo Gandia explicaba que “desde la concejalía de Parques y Jardines, un año más, estamos poniendo a punto todas las zonas verdes de los colegios, dentro de los preparativos para el inicio de curso. Este año esta tarea ha sido un poco más intensa, debido a la tormenta que sufrimos en agosto, pero podemos garantizar que el próximo lunes, cuando se inicie el curso, todo estará a punto en los colegios y que se podrá empezar el curso en total normalidad". Las principales tareas han sido la limpieza de pistas, poda de ramas que sean peligrosas, mantenimiento de jardines o eliminación de basuras, así como la gestión integral de los residuos vegetales que se generan para transformarlo en compuesto que después se utilizan en otros espacios públicos. Los patios, pistas y zonas ajardinadas "podrán ser utilizadas desde el primer día de manera segura, tranquila y saludable”.

El regidor de Servicios Municipales, Jordi Vallés explicaba que “si bien la competencia de las grandes obras o las equipaciones en los centros educativos públicos compete a la Generalitat Valenciana, hay una serie de intervenciones de mantenimiento en general de las que se ocupa el ayuntamiento, como por ejemplo carpintería o pintura, desperfectos menores, pero que se tienen que atender y reparar. Cosas como ladrillos que caen, cisternas que pierden agua o retirada de material del curso anterior que tiene que ir al ecoparque. Igualmente, hay casos como la sustitución de equipación de cocina al CEIP La Solana, elementos voluminosos y con mucho peso que financia la conselleria, pero la colocación de los cuales y retirada de los anteriores requiere de intervención de la brigada de obras. Todas las acciones siempre en coordinación con las comunidades educativas, para que los niños y niñas puedan volver a la actividad escolar de la mejor manera posible”, remarcaba.