El PP defiende que "la okupación se dispara en Xàtiva" y el equipo de gobierno pide no caer en "alarmismos indeseables"

Los intentos de "okupación" de cuatro pisos de una céntrica finca emplazada en la Alameda de Xàtiva registrados el pasado lunes han saltado al terreno político en la capital de la Costera.

Así, el Partido Popular de Xàtiva han denunciado hoy "la pasividad del equipo de gobierno tras conocerse la ocupación de 4 nuevas viviendas en pleno centro de la ciudad, una situación que confirma que la okupación no es un invento alarmista, como el propio gobierno local ha calificado en repetidas ocasiones nuestras advertencias, sino una realidad que afecta gravemente a la seguridad y la convivencia de nuestros vecinos", exponen.

A su vez, desde la formación conservadora recuerdan que "en julio de 2020 el Ayuntamiento aprobó un Plan Anti-okupación. Ese plan se presentó como la herramienta municipal para prevenir y actuar contra la okupación. Cinco años después, no se ha movido un solo papel, no se ha ejecutado una sola medida y en definitiva no hay plan. Esta parálisis solo puede calificarse de negligencia política y de absoluta falta de respeto hacia los vecinos que reclaman soluciones".

"A ello se suma que hoy mismo, 2 de septiembre, el teniente de alcalde Nacho Reig ha hecho una mención mínima y superficial a la okupación de las cuatro viviendas de ayer, como si se tratara de un asunto menor. Con esta actitud queda claro que el equipo de gobierno está más preocupado por la foto y los videos, que por afrontar los problemas reales que sufren día a día los vecinos", prosiguen desde el PP de Xàtiva.

“Un gobierno que no está en la ciudad, ni en la realidad de la gente, difícilmente puede dar soluciones”, destacan las mismas fuentes.

Y declaran que "resulta especialmente grave que, mientras se multiplican los casos de okupación ilegal en diferentes barrios y ahora también en el centro de la ciudad, el alcalde Roger Cerdà y la teniente de alcalde Amor Amorós hayan optado en los últimos meses por negar la evidencia y descalificar al PP . Mientras el señor Cerdà afirma que Xàtiva es una ciudad segura y Amorós insiste en que nuestras denuncias son mera alarma, los hechos desmienten de forma contundente esas declaraciones", argumentan los populares.

Y lanzan una serie de exigencias relacionadas con la problemática, como "la inmediata activación y desarrollo del Plan Anti-okupación aprobado en 2020, con la dotación de recursos humanos y materiales necesarios". También piden "el refuerzo de la presencia policial en las zonas más afectadas y creación de una unidad de proximidad para el seguimiento específico de los casos" y la "recuperación de la Policía de Barrio, cuya ausencia resulta injustificable tras la reciente incorporación de nuevos agentes. La pregunta es clara: ¿dónde está la Policía de Barrio que prometió el gobierno municipal?". Además, exigen "colaboración directa con asociaciones vecinales y propietarios para proteger sus derechos" y "una estrategia real de prevención basada en el fomento del alquiler, la rehabilitación de viviendas y políticas de vivienda accesible".

"El PP de Xàtiva reitera su compromiso con los vecinos y con la defensa de una ciudad segura, donde la legalidad y la convivencia estén garantizadas. Los hechos han demostrado que la alarma no la genera el PP, sino la inacción del gobierno municipal y su incapacidad para ejecutar un plan aprobado hace cinco años", apostillan.

Respuesta del equipo de gobierno

Por otra parte, desde el equipo de gobierno formado por PSPV y Xàtiva Unida han comentado que "se evitó la ocupación de tres inmuebles y por ello el Ayuntamiento quiere poner de relieve la rápida y eficaz actuación policial, que respondió inmediatamente al requerimiento de los vecinos, abortando de raíz los intentos de ocupación y llegando a detener a dos personas. La actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad evitó la ocupación de los inmuebles, motivo por el cual se debe confiar en el sistema de seguridad ciudadana y no caer en alarmismos indeseables", declaran.