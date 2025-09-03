Más de veinte propuestas en el Estiu Jove de Bocairent

La intensa actividad de Bocairent durante los meses centrales del verano ha tenido entre sus protagonistas a la infancia, la adolescencia y la juventud del municipio. Y es que la novena edición del Estiu Jove de la localidad ha ofrecido un total de veintiuna propuestas dirigidas a estas franjas de edad.

Desde el pasado 2 de julio hasta el 26 de agosto, el Ayuntamiento de Bocairent, a través del Centro de Información Juvenil, ha coordinado una extensa agenda con iniciativas lúdicas, deportivas, culturales… Estas se han llevado a cabo mayoritariamente al aire libre o en puntos como la piscina municipal, además de los talleres realizados en el Espacio Joven.

Tal y como destaca el concejal de Infancia, Adolescencia y Juventud, Sergio Gandia, “la programación responde a las propuestas presentadas tanto en el Plenario Infantil como en el Consejo Municipal de la Juventud; por lo tanto, atiende los intereses principales del público destinatario”. Para Sergio Gandia, “esta característica y la intensidad de actividad respecto de otras poblaciones hacen singular la propuesta que ofrecemos en Bocairent”.

Igualmente, el responsable municipal destaca la variedad de propuestas organizadas: “Hemos tenido desde tardes deportivas hasta transporte seguro a otros municipios en fiestas, pasando por talleres, actividades culturales o juegos acuáticos”. Gandia agradece el trabajo del personal de su departamento, que, además de coordinar las actividades, ha mantenido abierto el Centro de Información Juvenil: “Somos partidarios de no cerrar en verano, cuando una parte importante de la juventud está de vacaciones y puede acercarse al servicio para pedir información o resolver dudas”.